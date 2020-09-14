Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что кредит в размере 1,5 млрд долларов, который Москва предоставит Минску, может помочь главе республики Александру Лукашенко. По ее мнению, эти деньги пойдут на подавление протестов в стране.
«Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы», — передает слова Тихановской ее пресс-служба в telegram-канале «Пул Первой». Она добавила, что, несмотря на кредит, Лукашенко не удастся остаться у власти.
14 сентября в Сочи начались переговоры лидеров РФ и Белорусии Владимира Путина и Александра Лукашенко, пишет RT. На ней стороны договорились, что Минск получит от Москвы государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов, передает телеканал 360.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как Центризбирком республики признал победу на выборах действующего президента страны Александра Лукашенко. 17 августа по инициативе Светланы Тихановской в стране создан Координационный совет оппозиции.
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