Тихановская ответила на планы России дать кредит Лукашенко. «Вашими налогами оплатят наши побои»

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Клипарт по теме Деньги. Ханты-Мансийск , кризис, доллар, рубли, валюта
Россия предоставит Белоруссии 1,5 млрд долларов Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что кредит в размере 1,5 млрд долларов, который Москва предоставит Минску, может помочь главе республики Александру Лукашенко. По ее мнению, эти деньги пойдут на подавление протестов в стране.

«Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы», — передает слова Тихановской ее пресс-служба в telegram-канале «Пул Первой». Она добавила, что, несмотря на кредит, Лукашенко не удастся остаться у власти.

14 сентября в Сочи начались переговоры лидеров РФ и Белорусии Владимира Путина и Александра Лукашенко, пишет RT. На ней стороны договорились, что Минск получит от Москвы государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов, передает телеканал 360.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как Центризбирком республики признал победу на выборах действующего президента страны Александра Лукашенко. 17 августа по инициативе Светланы Тихановской в стране создан Координационный совет оппозиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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