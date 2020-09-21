Генпрокуратура РФ хочет допросить Навального

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
Алексей Навальный находится на лечении в Берлине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Алексей Навальный впал в кому

Генпрокуратура России хочет допросить блогера Алексея Навального, который проходит лечение в Берлине. Ведомство направило соответствующий документ в Минюст Германии.

«Следователи хотят проверить версию немецких коллег об отравлении оппозиционера нервно-паралитическим токсином и узнать у Навального напрямую о состоянии его здоровья», — передает RT. В документе, датированным 14 сентября, подчеркивается, что допрос будет проходить в Германии.

Сотрудники ведомства хотят узнать у Навального, когда и кем была спланирована командировка в Новосибирск и Томск, а также выяснить, кто сопровождал его после вылета из Москвы до момента госпитализации в Омске. Помимо этого следователей интересует, почему в отеле Томска он менял номера, и некоторые другие моменты.

Генпрокуратура также запросила у немецких экспертов результаты всех анализов и токсикологического исследования Навального. Немецкая сторона подтвердила получение документа и занялась его исследованием.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву, борт посадили в Омске. Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его перевезли в берлинскую клинику Charite, правительство Германии заявило, что в его организме был обнаружен яд из группы «Новичок». 7 сентября Навальный вышел из комы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...