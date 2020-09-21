Генпрокуратура РФ хочет допросить Навального

Алексей Навальный находится на лечении в Берлине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Генпрокуратура России хочет допросить блогера Алексея Навального, который проходит лечение в Берлине. Ведомство направило соответствующий документ в Минюст Германии.

«Следователи хотят проверить версию немецких коллег об отравлении оппозиционера нервно-паралитическим токсином и узнать у Навального напрямую о состоянии его здоровья», — передает RT. В документе, датированным 14 сентября, подчеркивается, что допрос будет проходить в Германии.

Сотрудники ведомства хотят узнать у Навального, когда и кем была спланирована командировка в Новосибирск и Томск, а также выяснить, кто сопровождал его после вылета из Москвы до момента госпитализации в Омске. Помимо этого следователей интересует, почему в отеле Томска он менял номера, и некоторые другие моменты.

Генпрокуратура также запросила у немецких экспертов результаты всех анализов и токсикологического исследования Навального. Немецкая сторона подтвердила получение документа и занялась его исследованием.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву, борт посадили в Омске. Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его перевезли в берлинскую клинику Charite, правительство Германии заявило, что в его организме был обнаружен яд из группы «Новичок». 7 сентября Навальный вышел из комы.