Курганские власти раскрыли число школьников с коронавирусом

За сентябрь у некоторых курганских школьников обнаружили коронавирус и ОРВИ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С начала учебного года в Курганской области коронавирус выявили у 11 школьников. Об этом в ответе на запрос URA.RU сообщили представители областного департамента здравоохранения.

«По состоянию на 18.09.2020 года зарегистрировано среди школьников с 1 сентября 2020 года 11 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — рассказали в департаменте. Представители ведомства объяснили, что все случаи заболевания имели легкую форму течения.

В департаменте отметили, что в сентябре у школьников наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Это связано с формированием детских коллективов. «Вопросы закрытия образовательных организаций в связи с карантинными мероприятиями относятся к полномочиям органов муниципальных образований», — добавили представители департамента.

17 сентября в областном департаменте образования и науки сообщили, что в регионе закрыто на карантин несколько классов в 17 школах и трех детских садах. Часть из них закрыли из-за коронавируса. В Кургане из-за коронавируса на день ввели карантин в детской художественной школе им. Илюшина. Учащихся села Белозерское перевели на дистанционное обучение из-за роста числа случаев ОРВИ.