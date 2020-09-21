Отопительный сезон в Челябинске начнется не ранее следующей недели Фото: Василий Гришин © URA.RU

Глава области соберет членов заксобрания — в Челябинске сообщили о минировании вузов — отопление в столице региона включат на следующей неделе — эксперты заявили об убийстве Тесака. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 22 сентября — в обзоре URA.RU:

Губернатор назначил день совещания с руководством ЗСО

Глава региона Алексей Текслер 23 сентября соберет новое руководство Законодательного собрания области, где будет заявлено о перестановках в нем. По информации источников, спикер органа Владимир Мякуш оставит за собой пост лидера фракции «ЕР».

В Челябинске «заминировали» здания вузов

В здания Южно-Уральского и Челябинского госуниверситетов с утра 21 сентября приехали сотрудники ОМОН и кинологи из-за сообщений о минировании.

Отопление в Челябинске включат через неделю

Тепло в многоквартирные дома Челябинска будет поступать не ранее следующей недели. Так решили на аппаратном совещании в мэрии города, которое прошло 21 сентября.

Эксперты говорят об убийстве Марцинкевича в СИЗО

Независимые эксперты считают, что Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, найденный мертвым в челябинском СИЗО-3, был убит.