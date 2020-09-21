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Самое актуальное в Челябинской области на 22 сентября. В вузы ввели бойцов Росгвардии, Текслер встретится с руководством заксобрания

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка ВРИО Губернатора в Камышлов. Екатеринбург, батарея отопления
Отопительный сезон в Челябинске начнется не ранее следующей недели Фото: Василий Гришин © URA.RU

Глава области соберет членов заксобрания — в Челябинске сообщили о минировании вузов — отопление в столице региона включат на следующей неделе — эксперты заявили об убийстве Тесака. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 22 сентября — в обзоре URA.RU:

Губернатор назначил день совещания с руководством ЗСО

В Челябинске «заминировали» здания вузов

Отопление в Челябинске включат через неделю

Эксперты говорят об убийстве Марцинкевича в СИЗО

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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