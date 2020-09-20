В пермском правительстве ужесточают режим из-за коронавируса

Пермское правительство стали чаще обрабатывать от инфекции Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В правительстве Пермского края ужесточили режим после того, как несколько сотрудников, в том числе губернатор Дмитрий Махонин, заразились коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правительству края.

«Стали чаще обрабатывать помещения. Кроме того, в администрации губернатора введен строгий масочный режим», — поделился с URA.RU источник. В пресс-службе пермского губернатора URA.RU подтвердили, что в правительстве повысили требования к ношению масок. Все совещания проводятся в режиме видеоконференцсвязи.

Губернатор Махонин, а также замглавы администрации региона Александр Смертин ушли на больничный с признаками ОРВИ. Об этом стало известно 17 сентября. Позже у главы региона подтвердился коронавирус. Спустя сутки замглавы администрации губернатора края Николай Иванов сообщил о положительном тесте на коронавирус. Инфекция также подтвердилась у депутата гордумы Перми Ильи Лисняка, депутата Госдумы от Пермского края Игоря Сапко, депутата заксобрания Олега Постникова и замглавы администрации Перми Виктора Агеева.