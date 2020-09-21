Когда в Челябинске появится лекарство от коронавируса за 12 тысяч

В челябинских аптеках скоро можно будет купить лекарство от коронавируса «Арепливир» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Лекарство от коронавируса «Арепливир» стоимостью более 12 тысяч рублей появится в челябинских аптеках в течение двух недель. Как сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт, «Областной аптечный склад» в ближайшие дни объявит аукцион на закупку препарата.

«По данным руководителя „Областного аптечного склада“ Андрея Князева, на сегодня нет большого спроса на препарат. Видимо, из-за его дороговизны. 21 сентября производитель прислал коммерческое предложение. Готовится аукцион на покупку препарата. В течение 10-14 дней он появится в нескольких аптеках», — заверила Гехт.

«Арепливир» начал поступать в аптеки 21 сентября. Его стоимость составляет 12 320 рублей. Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый заявил, что «Арепливир» спасает жизни, поэтому он столько стоит. Однако эксперты рынка предостерегают, что препарат не полностью изучен и вызывает побочные эффекты. В частности, обратимые нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы и нарушения обмен азота в организме.