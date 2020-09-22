Покрытую «заплатами» дорогу в ЯНАО починят за тюменские деньги

На ремонт трассы из Харпа в Лабытнанги потратят более 200 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Тюменской области ищут подрядчика на ремонт трассы Лабытнанги — Харп в ЯНАО, которую дорожники «латали» поверх свежего покрытия. Аукцион объявило тюменское управление государственных закупок. На реконструкцию готовы потратить более 200 млн рублей.

Средства, как следует из аукционной документации, будут выделены из тюменского бюджета по программе «Сотрудничество». Максимальная цена контракта составляет 213,4 млн рублей. Среди требований властей — дорога должна быть построена из асфальтобетона. Закончить строительство нужно до июля 2021 года.

На данный момент аукцион находится на стадии подачи заявки. Информация о потенциальных подрядчиках пока недоступна. Заявки будут принимать до 29 сентября.

Несколькими днями ранее ямальские автомобилисты пожаловались на состояние дороги от Харпа до Лабытнанги. Очевидцы засняли кадры, где видно, что трасса украшена «заплатками» поверх ровного и целого полотна. По словам водителей, участок отремонтировали только в прошлом году и до недавнего времени он был в идеальном состоянии.