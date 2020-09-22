На Ямале прошли испытания российского беспилотного вертолета (архивное фото)
Уменьшен срок проживания для получения маткапитала — Пуровский район лишится двух чиновников — дорогу Лабытнанги — Харп отремонтируют за 200 млн рублей — прошли испытания беспилотного вертолета. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 23 сентября — в обзоре URA.RU:
Изменились условия получения маткапитала
- Для получения материнского капитала в ЯНАО больше не нужно будет жить на территории Ямала в течение пяти лет. Кроме того, до одного года уменьшен срок оседлости. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов.
Два чиновника покидают администрацию Пуровского района
- Два высокопоставленных чиновника администрации Пуровского района оставляют свои должности после ухода мэра Андрея Нестерука. Как сообщают инсайдеры URA.RU, это первый заместитель главы Евгений Мезенцев, и, с большой долей вероятности, Олег Микрюков.
Дорогу в ЯНАО отремонтируют за 200 млн рублей
- Власти начали поиск подрядчика на ремонт трассы Лабытнанги — Харп, которую ранее дорожники «латали» поверх свежего покрытия. Аукцион объявило тюменское управление государственных закупок. На реконструкцию готовы потратить более 200 млн рублей.
На Ямале испытывали беспилотный вертолет
- В России впервые протестировали беспилотный вертолет «Тайбер» KAGU-150, предназначенный для доставки грузов в Арктике. Испытания состоялись в ЯНАО на Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении.
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