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19 сентября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 23 сентября. Маткапитал смогут получить больше ямалок, власти ищут подрядчика для ремонта проблемной дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет
На Ямале прошли испытания российского беспилотного вертолета (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Уменьшен срок проживания для получения маткапитала — Пуровский район лишится двух чиновников — дорогу Лабытнанги — Харп отремонтируют за 200 млн рублей — прошли испытания беспилотного вертолета. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 23 сентября — в обзоре URA.RU:

Изменились условия получения маткапитала

Два чиновника покидают администрацию Пуровского района

Дорогу в ЯНАО отремонтируют за 200 млн рублей

На Ямале испытывали беспилотный вертолет

  • В России впервые протестировали беспилотный вертолет «Тайбер» KAGU-150, предназначенный для доставки грузов в Арктике. Испытания состоялись в ЯНАО на Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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