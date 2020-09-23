Депутаты парламента поделили сферы влияния в ЯНАО

В ямальском заксобрании назначили руководителей комитетов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

В заксобрании ЯНАО сменились руководители большинства комитетов. На первом заседании седьмого созыва депутаты выбрали новых кураторов соцполитики, промышленности, местного самоуправления и агропрома. Должности глав получили бывшие замы губернатора ЯНАО Алексей Ситников и Наталия Фиголь.

В заксобрании сохранились пять профильных комитетов. По итогам голосования Ситников стал председателем комитета по экологии, промышленности и ЖКХ. Фиголь возглавила комитет по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям. Комитетом по соцполитике будет руководить Надежда Гудкова, а комитетом по агропромышленному комплексу и делам коренных народов — Эдуард Яунгад.

Изменения не затронули лишь комитет по экономической политике, бюджету и финансам. Его, как и в предыдущем созыве, возглавил Виктор Казарин. Также в структуре парламента сохранилась Комиссия по контролю за доходами и депутатским вопросам. Ее было решено доверить Фиголь. Таким образом, она будет совмещать сразу три должности в парламенте.

Ранее на этом же заседании депутаты выбрали спикера. Им второй раз подряд стал Сергей Ямкин. У него будет три заместителя: первый вице-спикер Алексей Ситников и вице-спикеры Наталия Фиголь и Виктор Казарин.

Седьмой созыв заксобрания ЯНАО был избран на выборах 11—13 сентября. По итогам голосования «Единая Россия» получила 18 из 22 мандатов, у ЛДПР оказалось два места, еще по одному — у КПРФ и «Справедливой России». Обновление заксобрания позволило губернатору Дмитрию Артюхову запустить большое обновление власти в регионе.