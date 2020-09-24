24 сентября 2020
23 сентября 2020

Изменилось состояние пермского губернатора, заболевшего COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, губернатор, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин был госпитализирован на прошлой неделе Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который проходит лечение от коронавируса, наблюдается положительная динамика. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы региона Станислав Шубин.

«Состояние удовлетворительное. Продолжается стандартное лечение как при Covid-19. Курс лечения еще не завершен», — рассказал Шубин. Он также отметил, что при лечении главы региона «наблюдается положительная динамика».

Коронавирус у Махонин подтвердили 17 сентября. На время его больничного обязанности главы региона исполняет руководитель администрации края Леонид Политов. 24 сентября Махонин, несмотря на болезнь, принял участие в видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Из-за больничного перенесена церемония вступления в должность губернатора.

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