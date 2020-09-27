Глава проблемного департамента в ЯНАО переформирует команду

Департаменту имущества ЯНАО ищут четырех начальников отделов и трех специалистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Департамент имущественных отношений (ДИО) ЯНАО, который более полугода оставался без руководства, ищет сразу семь специалистов, большей частью на управленческие позиции. Об этом говорится в опубликованном на сайте окружного правительства объявлении о формировании кадрового резерва.

«Начало приема документов для участия в конкурсе — 29 сентября 2020 года, окончание приема документов для участия в конкурсе — 12 октября 2020 года», — сообщается в тексте объявления. Руководство ДИО ищет четырех начальников отдела, в том числе одного — в ранге заместителя начальника управления, а также одного ведущего и двух главных специалистов.

Нужны работники на должности начальника отдела землепользования — заместителя начальника управления земельных отношений, начальника отдела земельных отношений этого же управления, начальника отдела по работе с госучреждениями ЯНАО управления госсобственности округа, а также начальника контрольно-ревизионного отдела этого же управления. Главные специалисты требуются в отделы землепользования и земельных отношений, ведущий специалист — в отдел землепользования.

Тестирование претендентов пройдет 28 октября, индивидуальное собеседование — 6 ноября. О результатах конкурса кандидатов известят в семидневный срок после принятия решения комиссией, а также разместят информацию на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что директором ДИО ЯНАО стал экс-глава «Корпорации развития» Сергей Черняев. Место его первого заместителя было передано Ирине Гилевой из агентства инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО.