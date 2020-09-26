России не удастся избежать подъема заболеваемости коронавирусом, однако весенняя ситуация больше не повторится. Так считает иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
«У нас не будет такого экспоненциального взлета, как весной. Но рост, конечно, будет наблюдаться», — сказал врач в эфире радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что росту заболеваемости будет способствовать осеннее похолодание. По словам специалиста, в это время года люди чаще собираются в закрытых помещениях, пользуются транспортам, все это будет приводить к росту числа пациентов с COVID. Однако замедлить распространение заболевания поможет определенная прослойка, которую называют «коллективным иммунитетом». «Этот коллективный иммунитет в какой-то степени будет препятствовать дальнейшему распространению инфекции», — подчеркнул Болибок. Он также отметил, что сейчас ситуация отличается от весенней, так как «у нас есть козырь»: медицинская система уже подготовилась к приему большого количества пациентов.
За последние сутки в России выявили 7 523 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, это максимум с 22 июня. Регионы страны начали уходить на удаленку. Так, работодателям Москвы и Подмосковья рекомендовали перевести максимальное число сотрудников на дистанционную работу.
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