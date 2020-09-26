26 сентября 2020

Как будет развиваться пандемия коронавируса в России осенью. Прогноз иммунолога

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, врач, медики, пациент, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
России не удастся избежать подъема заболеваемости COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

России не удастся избежать подъема заболеваемости коронавирусом, однако весенняя ситуация больше не повторится. Так считает иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«У нас не будет такого экспоненциального взлета, как весной. Но рост, конечно, будет наблюдаться», — сказал врач в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что росту заболеваемости будет способствовать осеннее похолодание. По словам специалиста, в это время года люди чаще собираются в закрытых помещениях, пользуются транспортам, все это будет приводить к росту числа пациентов с COVID. Однако замедлить распространение заболевания поможет определенная прослойка, которую называют «коллективным иммунитетом». «Этот коллективный иммунитет в какой-то степени будет препятствовать дальнейшему распространению инфекции», — подчеркнул Болибок. Он также отметил, что сейчас ситуация отличается от весенней, так как «у нас есть козырь»: медицинская система уже подготовилась к приему большого количества пациентов.

За последние сутки в России выявили 7 523 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, это максимум с 22 июня. Регионы страны начали уходить на удаленку. Так, работодателям Москвы и Подмосковья рекомендовали перевести максимальное число сотрудников на дистанционную работу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...