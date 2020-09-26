Россия откатилась к началу лета по заболеваемости коронавирусом

В России наблюдается прирост заболеваемости коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 7 523 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 7523 заболевших коронавирусом», — сообщили в оперштабе. За сутки было выписано 6004 пациентов. Скончались, по официальным данным, 169 зараженных.

На первом месте по числу новых зараженных Москва — там было выявлено 1792 новых пациентов с COVID. На втором месте Санкт-Петербург (+232), на третьей строчке Московская область (+204).

Из регионов Урала больше всего инфицированных выявили в ХМАО (+147) и Свердловской области (+139). В ЯНАО 96 новых заболевших, в Пермском крае — 75, в Челябинской области — 57, в Тюменской области — 69. Меньше всего новых пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Курганской области — 33.

В октябре коронавирус ударит по России с новой силой, предупредил бывший заведующий лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов. По его словам, коронавирус сдал позиции летом из-за погодных условий, а теперь показатели заболеваемости будут приближаться к весенним. Также ученый предрек возвращение самоизоляции в случае, если больницы не будут справляться с наплывом тяжелых больных.