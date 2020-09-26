26 сентября 2020

При каких условиях Россию втянут в карабахский конфликт. Мнение военного эксперта

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальное открытие выставки День инноваций Центрального военного округа. Екатеринбург, военные, вооруженные силы, камуфляж
Российский военных контингент может вмешаться в боевые действия в случае угрозы со стороны Турции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вмешательство России в военный конфликт в Нагорном Карабахе возможно только в случае внешних угроз границам СНГ. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Вмешательство России в карабахский конфликт возможно в одном единственном случае — внешней угрозы со стороны Турции», — заявил эксперт. По его словам, поводом для вмешательства может послужить нарушение границ СНГ.

Багдасаров подчеркнул, что сегодняшняя эскалация конфликта в непризнанной республике перешла из фазы обоюдных провокаций к полноценным военным действиям. По его мнению, самому Карабаху этот конфликт не нужен.

Ранее стало известно об эскалации военного конфликта в Нагорном Карабахе. По информации премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вооруженные силы Азербайджана начали массированную атаку на непризнанную республику. Позже в Минобороны Азербайджана заявили, что Армения атаковала позиции азербайджанских военных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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