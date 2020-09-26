Вмешательство России в военный конфликт в Нагорном Карабахе возможно только в случае внешних угроз границам СНГ. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
«Вмешательство России в карабахский конфликт возможно в одном единственном случае — внешней угрозы со стороны Турции», — заявил эксперт. По его словам, поводом для вмешательства может послужить нарушение границ СНГ.
Багдасаров подчеркнул, что сегодняшняя эскалация конфликта в непризнанной республике перешла из фазы обоюдных провокаций к полноценным военным действиям. По его мнению, самому Карабаху этот конфликт не нужен.
Ранее стало известно об эскалации военного конфликта в Нагорном Карабахе. По информации премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вооруженные силы Азербайджана начали массированную атаку на непризнанную республику. Позже в Минобороны Азербайджана заявили, что Армения атаковала позиции азербайджанских военных.
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