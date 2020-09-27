В Азербайджане ввели военное положение

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Празднование Дня народов Среднего Урала в парке
Парламент Азербайджана провел специальное совещание Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Азербайджане введено военное положение из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Такое решение принял парламент страны.

«Парламент Азербайджана принял решение о введении военного положения», — пишет РИА «Новости». Особый режим будет действовать в нескольких городах и регионах страны.

О начале военных действий в Карабахе стало известно утром 27 сентября. Первым о них написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, а после в Азербайджане заявили об обстрелах с армянской стороны. Позднее армянское правительство объявило о введении военного положения в стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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