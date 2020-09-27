В Азербайджане ввели военное положение

В Азербайджане введено военное положение из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Такое решение принял парламент страны.
«Парламент Азербайджана принял решение о введении военного положения», — пишет РИА «Новости». Особый режим будет действовать в нескольких городах и регионах страны.
О начале военных действий в Карабахе стало известно утром 27 сентября. Первым о них написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, а после в Азербайджане заявили об обстрелах с армянской стороны. Позднее армянское правительство объявило о введении военного положения в стране.
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