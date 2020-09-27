ЯНАО вышел в лидеры по распространению коронавируса в России

На Ямале подтверждено 15 142 случая коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 109 человек, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это стало самым большим числом со 2 августа, когда за сутки заболели 108 ямальцев. Из-за растущей эпидемии Ямал вошел в топ-10 российских регионов по распространению инфекции.

«28 сентября в ЯНАО подтверждено 109 новых случаев заболевания COVID-19», — рассказали в оперштабе. Крупный всплеск заражений случился в Ноябрьске, где выявили 30 новых случаев. В Салехарде заболели 19 горожан, а в Муравленко — 16. Минимальное число заражений оказалось в Новом Уренгое, где за сутки инфекцию подхватил только один человек. В Надыме вирус выявили у шести жителей, а в Лабытнанги — у четверых.

Всего в ЯНАО подтверждено 15 142 случая коронавируса. За все время вылечились 13 398 пациентов, еще 99 ямальцев скончались. Госпитализированы 395 человек, из них трое находятся на поддержке аппаратов ИВЛ.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в ЯНАО сейчас составляет 1,36. Это самый высокий показатель для региона за все время. С таким значением коэффициента Ямал вышел на седьмое место в стране. Первую строчку занимает Чукотка (2,33), а следом с большим отставанием идет Москва (1,94).

С таким показателем Rt, как у ЯНАО, регионам рекомендовано находиться на первом этапе снятия карантина со всеми жесткими запретами. Однако в округе идет третий этап. Общий карантин в округе продлен до 1 октября. Ранее власти ЯНАО признали, что в округе начался резкий рост заболеваемости, но назвали ситуацию «контролируемой и ожидаемой».