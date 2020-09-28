Шоумен, по паспорту которого взяли кредиты, выиграл суд

Шоумен и организатор концертов из Москвы Михаил Макшанов выиграл суд, в котором сумел доказать, что мошенники взяли кредит, воспользовавшись его паспортными данными. Макшанов оспорил в суде претензии уже второй микрофинансовой организации
«Меня преследовали звонками коллекторы, утверждавшие, что я получил кредит в ООО МКК „Метрокредит“. В самой финансовой конторе, когда им объяснили ситуацию, согласились, что мол, „не брал, так не брал“. Но звонки коллекторов продолжались, пришлось обратиться в суд», — рассказал URA.RU Михаил Макшанов.
Молодой человек обратился в суд и выиграл дело. «С развитием банковских интернет сервисов онлайн-мошенничество набирает популярность. В случае с Михаилом нам было не сложно доказать отсутствие кредитных отношений. Без суда в таких делах, к сожалению, не обойтись, так как надо вносить изменения в Бюро кредитных историй (БКИ). Даже если мошенники „повесили“ на человека тысячу рублей, кредитная история портится», — объяснила URA.RU Валерия Рытвина, гендиректор екатеринбургского юридического агентства «Классика истины».
Ранее URA.RU писало, что неизвестный, используя паспорт с данными Михаила Макшанова, но с фотографией другого человека, получил несколько кредитов в микрофинасовых организациях. О своих «долгах» Михаил узнал после того, как ему начали звонить коллекторы. В августе Михаил выиграл первый суд против ООО МФК «Займ Онлайн», где неизвестный получил первый кредит.
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