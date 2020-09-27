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В проблемном департаменте ЯНАО нашли серьезные нарушения

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., бумаги, документы
Проверка выявила отсутствие оригиналов договоров и приложений к ним (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многочисленные нарушения были обнаружены в результате ежегодной проверки, проведенной в дирекции по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО, подчиненной окружному депимущества, долгое время остававшегося без руководства, выявила многочисленные нарушения. Это следует из опубликованного на сайте правительства ЯНАО отчета.

«Замечания о нарушениях, выявленных по итогам проверка в 2018 и 2019 годах устранены не были, в связи с этим данные бухгалтерского учета не соответствуют годовой отчетности за 2019 год», — говорится в документе. Кроме того, отсутствуют оригиналы договоров и приложений к ним, а также нарушены условия одного из договоров в части оплаты заказчиком.

По результатам проверки комиссия решила рекомендовать руководителю учреждения Наталье Казанцевой усилить контроль за деятельностью ответственных лиц, в том числе инициаторов закупок, а также в части ведения бухгалтерского учета. Пояснения по выявленным нарушениям должны быть направлены в вышестоящий департамент не позднее 16 октября этого года.

Проверка проводилась с 17 августа по 25 сентября. В это же время окружной депимущества обрел руководство после полугода «безвластия»: 14 августа был назначен директором экс-глава «Корпорации Развития» Сергей Черняев. Его заместителем стала Ирина Гилева, ранее работавшая в агентстве инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО.

В настоящее время депимущества формирует резерв управленческих кадров. Из семи заявленных позиций четыре — руководящие.

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