За пост мэра Нового Уренгоя поборется соратник министра РФ

У врио главы Нового Уренгоя Андрея Воронова неожиданно появился конкурент на голосовании Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

На участие в выборах мэра Нового Уренгоя заявился замглавы администрации Надымского района Дмитрий Кожухов. Об этом URA.RU сообщил источник в новоуренгойской мэрии. По мнению инсайдеров, несмотря на свой «технический» статус, кандидат сможет составить конкуренцию врио главы Андрею Воронову.

«Все понимают, что рано или поздно на место главы будет официально претендовать Воронов. Он ведет себя как полноправный хозяин. Но конкурент в лице Кожухова — это внезапно. Это посеяло смуту в умах топ-менеджеров администрации», — поделился собеседник агентства в мэрии. Другой источник URA.RU в Новом Уренгое открыто выразил сомнения о перспективах Кожухова: «Вряд ли он мыслит настолько стратегически, чтобы возглавить город».

Оперативно получить официальный комментарий о выдвижении Кожухова в администрации Нового Уренгоя не удалось. URA.RU направило вопрос в пресс-службу мэрии, ответ на него пока не поступил.

Кожухов начал карьеру в ЯНАО в 2002 году, когда устроился старшим следователем прокуратуры Нового Уренгоя. Затем он работал в органах окружной прокуратуры и в Следственном комитете на транспорте. В марте 2018 года экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин назначил Кожухова своим полпредом в Надымском районе. Затем чиновник получил пост в местной администрации.

Пост мэра Нового Уренгоя освободился 7 сентября, когда Иван Костогриз объявил о сложении полномочий. Его место в статусе врио занял замгубернатора Андрей Воронов, который, по версии источников URA.RU, был переведен из правительства в город, чтобы стать постоянным мэром. Ротация в Новом Уренгое, как сообщают инсайдеры агентства, произошла по личной инициативе губернатора Дмитрия Артюхова.

Прием документов для участия в конкурсе на должность главы Нового Уренгоя продлится до 30 сентября. В начале октября депутаты городской думы проголосуют за нового мэра.