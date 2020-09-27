На пост мэра в ЯНАО выдвинулся ставленник губернатора Артюхова

Антон Колодин стал на шаг ближе к назначению мэром Пуровского района Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместитель главы администрации Пуровского района Антон Колодин подал документы на конкурс на должность мэра. Об этом URA.RU сообщил источник в районной администрации. По мнению собеседников агентства в правительстве ЯНАО, чиновник является наиболее вероятным кандидатом на пост главы.

«Принимая во внимание его бэкграунд в департаменте природно-ресурсного регулирования, ожидается, что Колодин сможет закрыть вопрос о коммуникации с промышленниками. А это инвестиции, развитие. С июля он зарекомендовал себя неплохо, хотя есть и вопросы. Но будем честны: район непростой. Учитывая это, он нормально справляется», — поделился мнением высокопоставленный служащий окружного правительства.

Между тем, собеседники URA.RU в районной администрации называют обстановку в кабинетах напряженной. Колодин приехал на новое место работы без команды, и его потенциальным подчиненным пока не ясно, как распределятся кресла заместителей в случае его назначения. «У Колодина было время присмотреться. Он уже понимает, с кем можно работать. Многие боятся, что команда укрепится управленцами из округа», — рассказал источник в мэрии.

В то же время в администрации существует мнение, что Колодин не будет назначен мэром. Ряд чиновников убеждены, что за кресло районного главы будут бороться руководители нескольких местных населенных пунктов. Кто именно — источники назвать затруднились.

К моменту публикации в мэрии Пуровского района не смогли прокомментировать URA.RU данную информацию. В пресс-службе администрации не ответили на звонки журналиста.

Антон Колодин приступил к работе в администрации Пуровского района 10 июля. На его персоне настаивал губернатор Дмитрий Артюхов, который, по данным источников URA.RU хочет видеть Колодина постоянным главой района. Предыдущий глава района Андрей Нестерук летом покинул мэрию и в сентябре стал депутатом заксобрания ЯНАО.