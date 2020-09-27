Полиция ищет поджигателей заповедника «Денежкин камень»

Прокуратура выяснила, что пожар начался по вине людей Фото: depositphotos.com

Полицейские ищут людей, по вине которых произошел крупный пожар в заповеднике «Денежкин камень». Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Прокуратура провела проверку возгорания в июле 2020 года в особо охраняемой природной территории федерального значения «Государственный природный заповедник «Денежкин камень». По результатам надзорных мероприятий и опроса жителей ряда населенных пунктов добыты сведения, указывающие на возникновение пожара в лесу вследствие пребывания в заповеднике «Денежкин камень» граждан», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. Материалы проверки уже переданы в полицию, где возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ «нарушение режима заповедников, повлекшее причинение значительного ущерба».

Ранее URA.RU писало, что в середине июля начался крупный пожар в заповеднике «Денежкин камень». При тушении пожара не могли дождаться помощи вертолета. Его отозвали для перевозки главы МЧС Евгения Зиничева, который прибыл в регион. Бывший заместитель директора заповедника Николай Сухомлинов предположил, что пожар мог начаться из-за плохой охраны.

Помощи у спасателей и главы Североуральска директор заповедника Анна Квашнина попросила лишь спустя сутки, 18 июля. За это время площадь пожара увеличилась в 5,5 раза. Причиной пожара чиновница назвала сухую грозу, пронесшуюся над заповедной зоной 16 июля.

Однако как местные жители, так и эксперты уверены: причины пожара следует искать в ненадлежащем контроле за режимом посещения заповедника. Многочисленные туристы облюбовали «Денежкин камень» еще в советские времена. Однако тогда территория была открытой для посещени