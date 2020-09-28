Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе

Ереван применит «Искандеры» в том случае, если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16. Но пока для ликвидации турецких беспилотников достаточно систем ПВО. Об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.
«Неоднократно заявляло военное руководство, что в случае, если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут приняты, в том числе и „Искандеры“. То есть Вооруженным силам Армении придется использовать весь свой арсенал для обеспечения безопасности», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.
Кроме того, комитет гражданской авиации сообщил, что в стране из-за действующего военного положения введены ограничения на выезд мужчин в возрасте с 18 до 55 лет. Выехать за пределы границ им можно только после письменного разрешения территориальных военкоматов.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Обстрелу подверглись как населенные пункты, так и места дислокации военных с обеих сторон. Обе страны — Армения и Азербайджан, а также непризнанный Нагорный Карабах, — ввели военное положение.
Вместе с тем президент Армении Армен Саркисян заявил, что Турция оказывает помощь Азербайджану в войне против Карабаха. Москва призвала стороны прекратить военные действия.
Подписывайтесь на URA.RU в