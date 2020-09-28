Дмитрий Махонин посоветовал пермякам следить за своим здоровьем Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин записал первое с момента заражения коронавирусом видеообращение. Оно сделано в больничной палате, где глава региона проходит лечение. Видео приурочено ко Всемирному дня сердца, который отмечается 29 сентября.

Махонин посоветовал пермякам беречь свое здоровье, отметив, что сердце — самый главный орган человека. «Благодаря сердцу мы живем, работаем, занимаемся спортом, смотрим, как растут наши дети и внуки, наконец, любим. Но сердце нужно беречь. Отказ от вредных привычек, занятия спортом — все это помогает нам», — сказал губернатор. На кадрах глава региона одет в костюм и стоит на фоне стены в больничной палате. «Да, видео записано в больнице», — подтвердили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Глава Прикамья был госпитализирован 17 сентября. У него подтвердился коронавирус. Из больницы Махонин принял участие в совещании с президентом Владимиром Путиным, которое проходило в формате ВКС. Ранее стало известно, что Махонин чувствует себя хорошо, у него наблюдается положительная динамика.