Роспотребнадзор назвал важное условие для возвращения карантина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, приемное отделение, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, врач, скорая помошь, медики, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Поводом для ограничений может стать недостаток свободных коек в больницах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор может предложить вводить ограничения из-за распространения коронавируса если в больницах остается меньше 30% свободных коек. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Если остается менее 30% свободных коек, рекомендуется рассмотреть меры по ограничению контактов», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Руженцову. Она отметила, что специалистам нужно отслеживать ситуацию с коечным фондом.

Ситуация с распространением коронавируса в России контролируемая, но в разных регионах складывается по-разному, добавила эксперт. В зависимости от числа заболевающих в конкретных субъектах могут вводить ограничения, заключила Руженцова.

Ранее специалисты предупреждали, что октябрь станет месяцем усиленного распространения COVID-19. Так, экс-глава лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов говорил, что инфекция обрушится на Россию, как это было весной, и предупредил, что в страну может вернуться карантин и самоизоляция. За последние сутки в России было выявлено 8 232 новых случая заражения коронавирусом, передает RNS.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...