Роспотребнадзор назвал важное условие для возвращения карантина

Поводом для ограничений может стать недостаток свободных коек в больницах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор может предложить вводить ограничения из-за распространения коронавируса если в больницах остается меньше 30% свободных коек. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Если остается менее 30% свободных коек, рекомендуется рассмотреть меры по ограничению контактов», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Руженцову. Она отметила, что специалистам нужно отслеживать ситуацию с коечным фондом.

Ситуация с распространением коронавируса в России контролируемая, но в разных регионах складывается по-разному, добавила эксперт. В зависимости от числа заболевающих в конкретных субъектах могут вводить ограничения, заключила Руженцова.

Ранее специалисты предупреждали, что октябрь станет месяцем усиленного распространения COVID-19. Так, экс-глава лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов говорил, что инфекция обрушится на Россию, как это было весной, и предупредил, что в страну может вернуться карантин и самоизоляция. За последние сутки в России было выявлено 8 232 новых случая заражения коронавирусом, передает RNS .