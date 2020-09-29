Суд вынес меру пресечения Андрею Левченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бассманный райсуд Москвы арестовал депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко. Он пробудет в СИЗО до 20 ноября.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Левченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября», — сообщает ТАСС. Сам депутат Левченко заявил в суде, что в его действиях не было состава преступления.

Депутат иркутского заксобрания Андрей Левченко (сын бывшего главы региона Сергея Левченко) был задержан 28 сентября в рамках расследования по деятельности ООО «Звезда». По версии следователей, оно по подложным документам выигрывало тендеры на установку лифтов и нанесло бюджету ущерб в 185 миллионов рублей, передает РАПСИ. Сейчас «Звезда» является банкротом и проходит процедуру конкурсного производства. Конкурсный управляющий Олег Пыхтин сообщал URA.RU, что у компании многомиллионные долги перед партнерами.