Губернатор ЯНАО назначил ответственных за сокращение числа бедных

Председателем межведомственной комиссии станет сам губернатор Дмитрий Артюхов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для реализации региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума» в ЯНАО создается межведомственная комиссия. В опубликованном на сайте окружного правительства документе за подписью губернатора Дмитрия Артюхова, указан состав совещательного органа из 20 человек.

«Создать межведомственную комиссию по реализации региональной программы „Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума“», — говорится в тексте постановления. Комиссия будет осуществлять свою деятельность на общественных началах, ее организацию и координацию отдали департаменту социальной защиты населения автономного округа.

Председателем комиссии стал сам губернатор, его замами — первый замгубернатора и замгубернатора, отвечающие за вопросы по реализации госполитики. В качестве секретаря комиссии выступает начальник отдела организации мер социальной поддержки департамента соцзащиты.

Членами комиссии назначены главы департаментов соцзащиты, экономики, занятости населения, образования, молодежной политики и строительства. Остальные департаменты представлены замами руководителей. Кроме того, в работе комиссии предполагается (по согласованию) участие главного судебного пристава в ЯНАО, управляющего ПФР в ЯНАО и руководителя окружного управления ФНС.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО планируют за десять лет уменьшить число бедных вдвое. Из утвержденной региональной программы следует, что к 2030 году численность населения, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, должно сократиться вдвое по сравнению с показателями 2017 года.