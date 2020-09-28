28 сентября 2020
27 сентября 2020

Губернатор ЯНАО назначил ответственных за сокращение числа бедных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина в Курган., портрет, артюхов дмитрий
Председателем межведомственной комиссии станет сам губернатор Дмитрий Артюхов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для реализации региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума» в ЯНАО создается межведомственная комиссия. В опубликованном на сайте окружного правительства документе за подписью губернатора Дмитрия Артюхова, указан состав совещательного органа из 20 человек.

«Создать межведомственную комиссию по реализации региональной программы „Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума“», — говорится в тексте постановления. Комиссия будет осуществлять свою деятельность на общественных началах, ее организацию и координацию отдали департаменту социальной защиты населения автономного округа.

Председателем комиссии стал сам губернатор, его замами — первый замгубернатора и замгубернатора, отвечающие за вопросы по реализации госполитики. В качестве секретаря комиссии выступает начальник отдела организации мер социальной поддержки департамента соцзащиты.

Членами комиссии назначены главы департаментов соцзащиты, экономики, занятости населения, образования, молодежной политики и строительства. Остальные департаменты представлены замами руководителей. Кроме того, в работе комиссии предполагается (по согласованию) участие главного судебного пристава в ЯНАО, управляющего ПФР в ЯНАО и руководителя окружного управления ФНС.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО планируют за десять лет уменьшить число бедных вдвое. Из утвержденной региональной программы следует, что к 2030 году численность населения, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, должно сократиться вдвое по сравнению с показателями 2017 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...