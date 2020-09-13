Власти ЯНАО планируют за десять лет уменьшить число бедных вдвое

Программа правительства ЯНАО по борьбе с бедностью рассчитана до 2030 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К 2030 году доля населения, которое является малообеспеченным, сократится в ЯНАО вдвое. Это следует из опубликованного проекта постановления регионального правительства.

«Целями программы является снижение уровня бедности в автономном округе к 2030 году в два раза по сравнению с показателем 2017 года», — указано в постановлении. Кроме того, стоит задача обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан.

Чтобы достичь показателей, планируется развивать систему помощи, социальных контактов, а также заниматься социальной адаптацией малоимущих и создавать условия устойчивого роста средней зарплаты над инфляцией. Среднестатистическая малоимущая семья с детьми в ЯНАО сейчас — это полная семья, в которой возраст родителей составляет от 24 до 38 лет, имеющая детей в возрасте от 7 до 16 лет.

Основная причина малообеспеченности полных и неполных семей с детьми — экономическая. Это может быть не только не только низкий доход от трудовой деятельности, но и высокая иждивенческая нагрузка, необеспеченность детскими садами, ведение кочевого или полукочевого образа жизни и т. д.

Ранее сообщалось, что федеральные власти планировали снизить число бедных вдвое уже к 2024 году. Для этого совершенствуют систему учета бедных семей и создания для них национальной программы, которая предусмотрит ежемесячные выплаты на детей и увеличение числа мест в яслях.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируется поддерживать на уровне прожиточного минимума. Зарплаты бюджетников предполагается ежегодно индексировать.