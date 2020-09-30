Назначена дата приговора бывшему замглавы свердловского МВД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по Романюку и Глущенко. Необр, романюк владимир
Генералу грозит до 15 лет колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
К борцам с коррупцией в Екатеринбурге пришли с обысками ФСБ и СКР

В Октябрьском суде Екатеринбурга огласят приговор бывшему замглавы ГУ МВД по Свердловской области генерал-майору полиции Владимиру Романюку. Об этом сообщили URA.RU в суде.

«Стадия прений завершилась, оглашение приговора назначено на 12 часов 1 октября», — сообщили в Октябрьском суде. Приговор вынесет судья Ольга Панфилова.

Ранее URA.RU писало, что генерал полиции Владимир Романюк был задержан в Москве в октябре 2018 года. Сразу после задержания Романюк признался в получении взятки в 1,3 млн рублей, за что вместо СИЗО получил домашний арест. Его подельником является полковник полиции из Москвы Сергей Глущенко. Он выступил в качестве посредника от лица армянских бизнесменов. После рейда полиции в салон на Куйбышева, 139 в Екатеринбурге, оттуда вывезли около 20 игровых автоматов. Армяне заплатили взятку за возврат этого оборудования.

Новость по теме
Раскрыты подробности о коррупции в свердловском главке МВД. Сделки готовились в церкви

Показания на Романюка дал Эдуард Воронин (на тот момент руководитель ОЭБиПК — отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга). Кроме этого, по показаниями Воронина под арест отправлен бывший начальник УМВД по Екатеринбургу генерал-майор Игорь Трифонов. Он обвиняется в получении взятки 7,5 млн рублей от заместителя председателя правления ООО «Коммерческий банк «Кольцо Урала» в городе Екатеринбурге Олега Коноплева. Сам Воронин, отправивший за решетку двух генералов, приговорен к пяти годам условно за превышение полномочий.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...