Назначена дата приговора бывшему замглавы свердловского МВД

В Октябрьском суде Екатеринбурга огласят приговор бывшему замглавы ГУ МВД по Свердловской области генерал-майору полиции Владимиру Романюку. Об этом сообщили URA.RU в суде.
«Стадия прений завершилась, оглашение приговора назначено на 12 часов 1 октября», — сообщили в Октябрьском суде. Приговор вынесет судья Ольга Панфилова.
Ранее URA.RU писало, что генерал полиции Владимир Романюк был задержан в Москве в октябре 2018 года. Сразу после задержания Романюк признался в получении взятки в 1,3 млн рублей, за что вместо СИЗО получил домашний арест. Его подельником является полковник полиции из Москвы Сергей Глущенко. Он выступил в качестве посредника от лица армянских бизнесменов. После рейда полиции в салон на Куйбышева, 139 в Екатеринбурге, оттуда вывезли около 20 игровых автоматов. Армяне заплатили взятку за возврат этого оборудования.
Показания на Романюка дал Эдуард Воронин (на тот момент руководитель ОЭБиПК — отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга). Кроме этого, по показаниями Воронина под арест отправлен бывший начальник УМВД по Екатеринбургу генерал-майор Игорь Трифонов. Он обвиняется в получении взятки 7,5 млн рублей от заместителя председателя правления ООО «Коммерческий банк «Кольцо Урала» в городе Екатеринбурге Олега Коноплева. Сам Воронин, отправивший за решетку двух генералов, приговорен к пяти годам условно за превышение полномочий.
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