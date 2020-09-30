В Тюмень прибыла глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. Она возглавила комплексную проверку, которая проводится на территории всей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Результаты первого дня признаны неутешительными — много претензий у ведомства к не только к надзорным органам, но и к природопользователям. Об этом Светлана Радионова сообщила на своей личной странице.
«Конечно, никто и не ожидал обнаружить здесь территорию победившего экологического благополучия. Но картина пока грустная. Претензии не только и не столько к работникам территориального органа, сколько к самим „привычкам“ — как в области надзора, так и со стороны самих природопользователей», — отметила чиновница. Пока она не называла конкретных проблем, но пообещала раскрыть результаты после подведения промежуточных итогов.
По ее словам, в Тюменской области, несмотря на большие вложения в добычу и производство, в вопросах экологии отсутствует единообразие, а также ярко выражен персональный подход к каждому предприятию. «Все это дает почву для принятия центральным аппаратом системных решений, административных и иных выводов», — сообщила Светлана Радионова. И посоветовала региону серьезно отнестись к грядущим результатам проверки. «Пришло время меняться. По-хорошему или по-плохому — выбор каждого», — пригрозила она.
О сроках завершения проверки Радионова не сообщила. Ранее URA.RU писало, что ямальское подразделение «Лукойла» может оказаться причастным к сбросу нефтепродуктов в реку Нумги в Надымском районе.
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