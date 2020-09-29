Бывший пермский вице-премьер случайно узнал, что болен COVID

Удальев лечится от коронавируса дома Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бывший вице-премьер правительства Пермского каря, депутат краевого парламента Антон Удальев заразился коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к краевому правительству. Он отметил, что депутат случайно узнал о том, что заразился.

«У него внезапно пропало обоняние. Вчера он решил сдать тест на коронавирус, который подтвердил наличие коронавируса», — сообщил источник, уточнив, что Удальев проходит лечение дома, заболевание протекает у него в легкой форме. В пресс-службе законодательного собрания края не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

URA.RU рассказывало также, что коронавирусом заразился губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Сейчас его выписали из больницы, лечение от COVID-19 глава региона продолжит в дома.

Также вирус был выявлен у министра территориальной безопасности края Виктора Батмазова, замглавы администрации губернатора края Николая Иванова, депутата краевого законодательного собрания Марии Коноваловой и ряда депутатов гордумы Перми.