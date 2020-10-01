В октябре из ЯНАО запустят новые прямые авиарейсы

Авиакомпания Red Wings начиная с 9 октября запускает прямое сообщение между Ноябрьском и Екатеринбургом. Компания будет выполнять рейсы трижды в неделю и составит конкуренцию АТК «Ямал», уже работающей на данном направлении, сообщила пресс-служба екатеринбургского аэропорта «Кольцово».
Полеты будут осуществляться на отечественных лайнерах Suckhoy SuperJet 100 (SSJ-100). «Рейсы в Ноябрьск запланированы с 9 октября трижды в неделю по понедельникам, пятницам и воскресеньям с вылетом из Кольцово в 07.15 местного времени. Отправление из Ноябрьска планируется в 10:10. Продолжительность полета составит чуть менее 2 часов», — указано в сообщении на сайте «Кольцово».
В настоящее время прямые рейсы по маршруту Екатеринбург — Ноябрьск выполняет АТК «Ямал» раз в неделю по средам. Еще два прямых рейса на Ямал перевозчик осуществляет по маршруту Екатеринбург — Салехард и обратно по понедельникам и пятницам.
АТК «Ямал» между тем с 1 октября увеличивает частоту прямых рейсов из Салехарда в Новосибирск и обратно. Ямальские «суперждеты» будут летать в Западную Сибирь два раза в неделю вместо одного, по средам и субботам.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что авиакомпания Red Wings запустит 36 прямых рейсов, связывающих Екатеринбург с другими регионами. Перевозчик заключил госконатракт на лизинг 60 лайнеров и стал использовать Кольцово в качестве транспортного хаба.
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