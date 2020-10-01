Челябинский губернатор Текслер откажется от одного из замов

После утверждения в должности секретаря Челябинского регионального отделения «Единой России» губернатор Алексей Текслер оставит в должности лишь одного из заместителей по партийной линии. Решение будет оформлено кулуарно после завершения партийной конференции 2 октября, сообщили URA.RU источники в партии.
«При Мякуше [Владимир Мякуш, лидер челябинской „ЕР“ до прошедших 13 сентября выборов в заксобрание] было два зама — вице-спикер ЗСО Юрий Карликанов и вице-губернатор Анатолий Векшин. Теперь останется только Векшин, причем президиум примет это решение уже после окончания конференции», — рассказал URA.RU собеседник. В пресс-службе регионального отделения «Единой России» воздержались от комментариев.
Предложение возглавить партию в Челябинске губернатору озвучил лидер «ЕР» Дмитрий Медведев. 16 сентября президиум Генсовета «ЕР» в Москве назначил Текслера и. о. секретаря регионального отделения партии. Полноправным лидером отделения он станет после конференции. Предполагается, что на ней президиум политсовета обновится за счет омоложения партийных кадров и увеличится с 20 до 24 человек. На конференции также будут распределены руководящие должности в новом составе ЗСО.
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