Ущерб от пожара в «Денежкином камне» может вырасти на 6 млрд

Эксперты объяснили, почему в этом месте так часто горят леса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ущерб от пожара в заповеднике «Денежкин камень», который произошел в 2010 году, могут пересмотреть. Он может вырасти на 6 млрд рублей. К такому выводу приходит автор фильма-расследования «Почему горит заповедник?» Евгений Ющук. Большой вопрос и по поводу пожара 2020 года: заявления о его причинах противоречивы.

В 2010 году при пожаре в «Денежкином камне» огнем было охвачено 3,5 тысячи га леса (цифра публиковалась на сайте заповедника и в СМИ). Размер ущерба по версии СК при расследовании дела — 17,8 млрд рублей. Но в реальности ущерб больше: в научной статье «Оценка состояния лесов заповедника „Денежкин камень“, поврежденных пожаром 2010 года» (авторы Надежда Владимирова и директор заповедника Анна Квашнина) приводится цифра 4656,494 га.

«Зачем скрывалась эта разница почти в 1000 га, понятно: тогда было уголовное дело, и сидеть за 17 млрд меньше, чем за 23,7 млрд», — говорит Ющук, отмечая, что только на исследования горевшего заповедника государство потратило почти три миллиона рублей.

По факту пожара в заповеднике в 2020 теперь тоже заведено уголовное дело, и краеугольнй вопрос — почему там горят леса? Летом директор заповедника Анна Квашина сообщала, что причина возгораний — природный фактор (жара и грозы). Но, комментируя пожары на перевале Дятлова, она говорила: «Это туристы. 200%». Такая же оценка звучала и поводу пожара 2010 года в заповеднике: «У меня почти нет сомнений — это поджог», — говорила она десять лет назад.

Это противоречие, по мнению Ющука, объясняется просто — «Денежкин камень» давно стал «проходным двором» для туристов и местных жителей из-за того, что он охраняется из рук вон плохо. «В заповедник заходят со всех сторон, даже на автобусах приезжают, — говорит Ющук. — Кордоны Квашина разогнала еще в 2010-м году — слом кордонной системы ей вменяют многие ее бывшие сотрудники, после чего пожар в 2010 году и случился. Руководство заповедника и в 2010 году начинало с рассказов про якобы природный источник пожара, а затем поменяло позицию под давлением улик».

URA.RU обратилось с просьбой прокомментировать тему в заповедник «Денежкин камень» — его директор Анна Квашинна заявила: «Я не имею права вам отвечать в нерабочее время». «Вопросы, которые вы задаете, требуют уточнения. Завтра в течение рабочего дня мы подготовим и вышлем вам ответ», — сообщил пресс-секретарь заповедника Роберт Карапетян.

Согласно научным исследованиям самой Квашниной, в пожаре 2010 года в «Денежкином камне» было повреждено почти 4,7 тысячи гектаров леса Скриншот: с научной работы «Оценка состояния лесов заповедника „Денежкин камень“, поврежденных пожаром 2010 года» (авторы Надежда Владимирова и Анна Квашнина)

На эти исследования государство потратили около 3 млн рублей Скан: yushchuk.livejournal.com

Обсуждение причин пожара на перевале Дятлова Скриншот: со страницы Роберта Карапетяна в Facebook