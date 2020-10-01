В Курганской области худший результат по COVID за два месяца

В Курганской области растет число новых случаев заражения COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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За последние сутки в Курганской области выявили 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В последний раз такой уровень заболеваемости регистрировался 28 июля.

«На 2 октября в Курганской области лабораторно подтверждены 37 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. 25 заболевших — из Кургана. Остальные — из Шадринска, Макушинского муниципального округа, Варгашинского, Каргапольского, Куртамышского, Сафакулевского, Шатровского и Щучанского районов.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 3911 случаев COVID-19. 51 человек выписан из больницы по выздоровлению за последние сутки. По данным сайта «Стоп коронавирус.рф», 34 жителя Курганской области умерли от коронавируса, из них один человек — за последние сутки.

Ранее URA.RU сообщало, что на 30 сентября шесть классов в четырех школах Курганской области были закрыты на карантин из-за выявленных случаев COVID. 27 сентября умер врач Курганской областной больницы, у которого был обнаружен коронавирус. До 11 октября приостановлена плановая и экстренная госпитализация в центре Илизарова из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Заболевшие врачи есть и в других медучреждениях региона.