Эффект Шафранова: как прошел матч «Ак Барс» — ЦСКА, обзор и результаты

Казанский «Ак Барс» одержал волевую победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся вечером 12 октября 2025 года на «ЦСКА-Арене» в Москве. Гости, уступая по ходу встречи, смогли переломить ход игры благодаря эффективной реализации большинства. Что стоит за четвертой подряд победой казанцев и кто принес решающий вклад в этот успех — подробнее в материале URA.RU.
Матч КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА: обзор и результат
Вечером 12 октября 2025 года на «ЦСКА-Арене» в Москве казанский «Ак Барс» одержал победу над местным ЦСКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это четвертая подряд победа для команды Анвара Гатиятулина, которая продолжает уверенно набирать очки после не самого успешного старта сезона.
Матч получился насыщенным на события уже в первом периоде. ЦСКА дважды выходил вперед благодаря реализации большинства. На третьей минуте счет открыл Джереми Рой после передач Полтапова и Спронга. «Ак Барс» ответил довольно быстро — на восьмой минуте отличился Митчелл Миллер, продливший свою результативную серию до четырех матчей. На 15-й минуте Дмитрий Бучельников снова вывел армейцев вперед, но казанцы вновь нашли в себе силы для ответа — Кирилл Семёнов реализовал численное преимущество после наброса Никиты Лямкина.
Победную точку в этом противостоянии поставил Александр Барабанов, отличившийся в большинстве на последней минуте второго периода. В заключительной двадцатиминутке команды не смогли изменить счет, хотя «Ак Барс» имел солидное преимущество по броскам.
Эффект Шафранова: большинство «Ак Барса» наконец заработало
Перед матчем с ЦСКА в тренерском штабе казанцев произошли важные изменения. Вместо Алексея Тертышного в команду пришел Константин Шафранов, которому поручили наладить игру команды в большинстве. К матчу против армейцев «Ак Барс» подходил на предпоследнем месте в КХЛ по реализации игры в формате пять на четыре.
Эффект от этого решения проявился незамедлительно: впервые в сезоне казанская команда реализовала сразу два большинства за матч. Особенно важной оказалась шайба Барабанова, ставшая в итоге победной.
«Нужно было правильно отреагировать. Моментов было много и до этого матча, но те голы, которые сегодня забили, раньше не забивали», — отметил после игры Гатиятулин.
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин в свою очередь подчеркнул: «Не считаю, что у нас было ужасное большинство. По статистике — да, но по содержанию всё было неплохо. Сейчас была эмоциональная встряска, отсюда и голы пошли».
Статистика матча «Ак Барс» — ЦСКА
Казанцы доминировали на протяжении всего матча, что подтверждается статистикой:
- Броски в створ: 37-17 в пользу «Ак Барса»
- Выигранные вбрасывания: 30-20 в пользу гостей
- Время в атаке: 15 минут 18 секунд против 9 минут 21 секунды у ЦСКА
- Заблокированные броски: 20 у «Ак Барса» против 30 у армейцев
- Силовые приемы: 12-17
- Потери шайбы: 12 у гостей против 26 у хозяев
Штрафное время оказалось равным — по 8 минут у обеих команд. Однако «Ак Барс» более эффективно использовал свои шансы в большинстве, что и определило исход встречи.
Тренерские реакции на матч «Ак Барс» — ЦСКА
После матча главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин был откровенен: «Начали стабильно набирать очки, сейчас стоит задача играть в тот хоккей, который готовили летом. Доминировать и больше владеть шайбой. Сегодня эту задачу выполнили».
На вопрос о важности победы над таким грозным соперником тренер казанцев процитировал Евгения Евтушенко: «Не надо бояться тяжелой задачи, а нужно бояться дешевой удачи. Каждая победа нам дается за счет самоотдачи, через работу».
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин признал, что его команда переживает кризис: «Есть вещи, которые разрушают всё изнутри, поэтому нет игры. Командная „химия“ — это то, что даёт импульс всему. Кризис, конечно, по факту есть. Но мы верим в парней, верим в то, что делаем. Уверен, что решим эту ситуацию».
Положение команд в турнирной таблице КХЛ
По состоянию на 13 октября «Ак Барс» с 17 очками занимает пятое место в Восточной конференции после 14 матчей (8 побед, 6 поражений). Команда вплотную приблизилась к зоне гарантированного выхода в плей-офф.
ЦСКА с 14 очками располагается на восьмом месте Западной конференции (6 побед, 8 поражений в 14 матчах). Это последнее место, дающее право на участие в плей-офф. В последних шести матчах армейцы потерпели четыре поражения.
Лидерами Восточной конференции являются магнитогорский «Металлург» (24 очка), «Автомобилист» (21) и «Авангард» (20). На Западе первое место занимает ярославский «Локомотив» (20 очков), за которым следуют нижегородское «Торпедо» (19) и «Шанхайские Драконы» (18).
Следующие матчи клубов в КХЛ
«Ак Барс» продолжит свое выездное турне матчем в Уфе, где 14 октября сыграет с «Салаватом Юлаевым» в рамках «зеленого дерби». Эта принципиальная игра станет серьезной проверкой для команды Гатиятулина.
ЦСКА 15 октября на выезде встретится с «Локомотивом» в Ярославле. Для армейцев это будет возможность прервать неудачную серию в матче с лидером Западной конференции.
