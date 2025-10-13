Федеральные трассы Челябинской и Курганской областей подготовили к зиме

В Челябинской и Курганской областях завершена проверка готовности федеральных трасс к зимнему содержанию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», на трассах будет задействовано 250 единиц дорожной техники.
«Будет задействовано 250 единиц дорожной техники, включая машины, произведенные предприятиями Южного Урала и Зауралья: грейдеры, коммунальные дорожные машины, самосвалы, тракторы. К зимнему сезону заготовлено около 56 тысяч кубометров песка и 110 тысяч тонн песко-соляной смеси», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Дорожники проверили состояние мостов и элементов обустройства дорог, системы водоотведения, а также работу метеостанций, которые позволяют прогнозировать снегопады за несколько часов. Это дает возможность заранее обрабатывать дорожное полотно противогололедными материалами и готовить технику к выходу на маршруты. Также в круглосуточном режиме работает дежурно-диспетчерская служба.
