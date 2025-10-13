Какие праздники отмечают 13 октября 2025: что можно и нельзя делать

Во вторник, 14 октября 2025, православные христиане будут отмечать один из самых почитаемых осенних праздников — Покров Пресвятой Богородицы. В народном календаре этот день считался границей между осенью и зимой, временем свадеб и завершения сельскохозяйственных работ. Кроме того, 14 октября ознаменовано Днем работников заповедного дела в России и Всемирным днем стандартов. Каждая из этих дат имеет свою богатую историю и особые традиции. Подробнее в материале URA.RU.
Православные праздники 14 октября 2025
Покров Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы — великий недвунадесятый праздник Русской Православной Церкви, который ежегодно отмечается 14 октября по новому стилю (1 октября по старому). История этого торжества восходит к 910 году, когда Византийская империя вела войну с сарацинами, подошедшими вплотную к Константинополю.
Согласно преданию, во Влахернском храме, где хранилась риза Богоматери, во время всенощного бдения святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний удостоились чудесного видения. Они узрели Пресвятую Богородицу, парящую в воздухе и озаренную небесным светом, в окружении ангелов и святых. Святой Иоанн Креститель и апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную.
Преклонив колени, Богородица долго молилась за христиан со слезами, а затем подошла к Престолу и, продолжив молитву, сняла со Своей головы покрывало (омофор) и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от видимых и невидимых врагов. По свидетельству очевидцев, покров в руках Богоматери сиял ярче солнечных лучей.
Вскоре после этого события сарацины отступили, а город был спасен. Интересно, что Греческая Церковь не знает этого праздника — он особенно почитается именно в России, где был установлен в XII веке стараниями князя Андрея Боголюбского. Сегодня во всех православных храмах в честь этого события совершается торжественное богослужение, которое начинается накануне со всенощного бдения, а утром проводится литургия.
День памяти преподобного Романа Сладкопевца
14 октября православные христиане также вспоминают преподобного Романа Сладкопевца — выдающегося церковного гимнографа, жившего в конце V — начале VI века. Родившись в сирийском городе Емесе, он с юных лет вел благочестивую и целомудренную жизнь.
Во время правления византийского императора Анастасия (491-518) святой Роман переселился в Константинополь, где служил пономарем в храме Святой Софии. Интересно, что изначально он не обладал даром пения и чтения, что становилось причиной насмешек со стороны других клириков.
Предание гласит, что однажды в канун праздника Рождества Христова, после унижений от сослужителей, святой Роман усердно молился перед иконой Богородицы. В ту ночь ему явилась Пресвятая Дева, подавшая свиток и повелевшая его съесть. Чудесным образом преподобный получил дар книжного разумения и церковного песнотворчества.
На всенощном бдении Рождества Христова он впервые исполнил свой знаменитый кондак «Дева днесь Пресущественнаго рождает...», поразив всех присутствующих. Вскоре святой был рукоположен в сан диакона и стал учителем церковного пения. За свою жизнь преподобный Роман составил более тысячи кондаков на различные праздники, многими из которых Церковь до сих пор прославляет Бога.
Народный праздник 14 октября 2025
Покров
В народной традиции Покров считался одним из важнейших осенних праздников, символизирующим переход от осени к зиме. Недаром говорили: «На Покров до обеда — осень, а после обеда — зима». Этот день знаменовал завершение сельскохозяйственных работ и начало периода подготовки к холодам.
С Покрова на Руси начинался сезон свадеб. Девушки, желавшие скорее выйти замуж, приходили в храм и ставили свечу перед иконой, обращаясь с молитвой к Параскеве Пятнице и прося помощи в замужестве. Считалось, что та из девиц, которая первой это сделает, раньше других встретит суженого. Отсюда и известная поговорка: «Покрой землю снежком, а меня женишком».
Покров день ассоциировался и с первым снегом. Белый покров снега напоминал фату невесты, и по его количеству судили о числе будущих свадеб. Существовало множество примет, связанных с погодой на этот день: если ветер дул с севера — ждали холодной и снежной зимы, если с юга — теплой; если шел снег — зима обещала быть снежной и холодной.
В этот день женщины сжигали старые вещи и постели, а детей, стоящих на пороге, обливали водой через сито для защиты от болезней. Также на Покров пекли блины, считая, что это поможет сохранить тепло в доме на протяжении всей зимы.
Что можно и нельзя делать 14 октября 2025
На Покров существует ряд традиций и запретов, уходящих корнями в глубокую древность. В этот день рекомендуется обязательно посетить храм и помолиться Пресвятой Богородице о защите и благополучии. Если нет возможности пойти в церковь, можно помолиться дома, зажегши свечу перед иконой.
Рекомендуется накрыть щедрый стол и проявить гостеприимство. Поскольку пост в этот день не предписан, можно готовить любые блюда, особенно традиционные — блины, пироги, гусь с яблоками. На Руси говорили: «Кто на Покров гостей примет — тот зиму в тепле проживет».
Следует уделить особое внимание детям, проявить заботу о нуждающихся, совершить доброе дело — помочь пожилым, накормить голодных, пожертвовать в храм. Считалось, что милосердие в этот день приносит особую благодать.
Что касается запретов, на Покров нельзя ссориться, ругаться и завидовать — верили, что такие поступки отвратят от человека Божью милость. Существовала поговорка: «Кто на Покров гнев хранит — тот зиму в беде проведет».
Не рекомендовалось брать или давать деньги в долг, чтобы не навлечь на себя финансовые трудности. Девушкам не стоило отказывать в предложении руки и сердца, поскольку отказ в этот день считался плохой приметой: «Откажешь на Покров — замуж не пойдешь».
Также не следовало заниматься тяжелой работой в поле или рубить деревья — по народным поверьям, земля в этот день «благословляется» на зимний покой, и тревожить ее означало навлечь неурожай в будущем году.
Российский праздник 14 октября 2025
День работников заповедного дела в России
День работников заповедного дела отмечается в России с 1999 года, хотя и не имеет официального статуса государственного праздника. Решение о его учреждении было принято директорами государственных природных заповедников во время всероссийского семинара-совещания «Роль и место государственных природных заповедников в регионах России», проходившего во Владивостоке.
Интересно, что история заповедного дела в России началась еще в 1917 году с создания Баргузинского государственного заповедника. Именно тогда были заложены основы системы особо охраняемых природных территорий, которая сегодня включает почти 13 тысяч объектов различных уровней и категорий.
По данным на 2024 год, в России насчитывается 109 государственных природных заповедников, 70 национальных парков и 63 государственных природных заказника федерального значения, а также десятки дендрологических парков и ботанических садов. В этой сфере трудится более 10 тысяч человек — настоящих энтузиастов и неравнодушных профессионалов.
Благодаря их усилиям удается сохранять в первозданном виде уникальные ландшафты и многообразие животного и растительного мира России. Работники заповедников помогли спасти от истребления многие редкие виды животных, включая соболя, европейского бобра, амурского тигра, зубра и дикого пятнистого оленя.
Помимо охранной и научной деятельности, специалисты заповедного дела занимаются развитием экологического туризма и экологическим просвещением населения. Они формируют бережное отношение к природе у подрастающего поколения.
Международный праздник 14 октября 2025
Всемирный день стандартов
14 октября во всем мире отмечается Всемирный день стандартов (World Standards Day). Это международная дата, призванная обратить внимание общественности на важность стандартизации и отметить вклад специалистов, работающих в этой области.
История праздника берет начало 14 октября 1946 года, когда в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. На ней присутствовали 65 делегатов из 25 стран, включая СССР. Результатом их работы стало принятие решения о создании Международной организации по стандартизации (ISO).
В 1970 году президент ISO Фарук Сунтер (Турция) предложил отмечать 14 октября как Всемирный день стандартов, чтобы подчеркнуть важность стандартизации для мировой экономики.
Стандартизация — это установление и применение правил для упорядочения деятельности в определенной области на пользу всех заинтересованных сторон. Объектами стандартизации являются конкретная продукция, нормы, требования, методы, термины и другие элементы, используемые в различных сферах от промышленности до здравоохранения.
Каждый год празднование Всемирного дня стандартов посвящается определенной теме, которая выбирается совместным решением трех глобальных организаций: Международной организации по стандартизации (ISO), Международной электротехнической комиссии (IEC) и Международного союза электросвязи (ITU).
В рамках праздника традиционно проводятся конференции, выставки, семинары, радио- и телепередачи, посвященные различным аспектам стандартизации. За годы существования праздника его темами становились такие важные вопросы, как «Стандарты и повседневная жизнь», «Международные стандарты для мира и процветания», «Глобальные стандарты для глобального информационного общества», «Стандарты: большие выгоды для малого бизнеса», «Интеллектуальные и устойчивые здания», «Решение проблем изменения климата посредством стандартов», «Благодаря стандартам мир становится доступным для всех» и многие другие.
Интересный факт: история стандартизации в России насчитывает более тысячи лет. Первое упоминание о русских мерах встречается в древних летописях. В 996 году князь Владимир издал указ о единых мерах веса и длины на всей территории Руси, что можно считать началом эпохи российской стандартизации. В современной истории важной вехой стало 1925 год, когда началось внедрение государственных стандартов в СССР, а в 1940 году был принят перечень Государственных стандартов (ГОСТ).
Сегодня стандартизация затрагивает практически все сферы человеческой деятельности, обеспечивая безопасность продукции и услуг, техническую совместимость, возможность взаимозаменяемости товаров, единство измерений и экономию ресурсов. Она способствует развитию международной торговли и сотрудничества, помогая преодолевать технические барьеры и создавая «общий язык» для специалистов из разных стран.
