В России резко подскочили продажи автомобилей по одной причине

Всплеск продаж новых легковых автомобилей в России в сентябре 2025 года связан с ожиданием граждан скорого повышения утилизационного сбора. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные опрошенных экспертов.
«В первую очередь это связано с новостями о повышении утильсбора. Анонс постановления о новых правилах расчета утильсбора спровоцировал резкий рост спроса последних недель», — рассказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Его слова публикует «Автостат».
По его прогнозам, покупательский спрос будет расти вплоть до ноября. Однако затем произойдет охлаждение интереса среди россиян.
По итогам сентября суммарные продажи новых легковых автомобилей в стране увеличились на 0,4 процента по сравнению с августом, достигнув максимального значения в 2025 году — 122,7 тысячи единиц. Эксперты отмечают, что рекордные показатели на внутреннем рынке фиксируются уже третий месяц подряд.
Также отмечается, что основной причиной увеличения продаж в сентябре стало желание покупателей обезопасить себя от предстоящего значительного роста цен на ряд востребованных моделей автомобилей. В качестве дополнительного обстоятельства коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский выделил рост курса доллара и юаня по отношению к рублю.
В России с 1 ноября изменятся правила расчета утилизационного сбора. Теперь его будут считать по мощности двигателя, а не по возрасту машины и объему двигателя, как раньше. СМИ сообщали, что в Приморском крае перед повышением налога сильно выросли цены на внедорожники. Эксперты считают, что подорожают и семейные автомобили. Новые правила коснутся машин с мощностью двигателя больше 160 лошадиных сил. Однако таких моделей среди современных автомобилей не так много — большинство машин мощнее. Из-за этих изменений цены на массовые автомобили резко вырастут, и доступных машин на рынке станет меньше.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.