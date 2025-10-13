Курганский девелопер ГК «Призвание» достраивает жилой комплекс с домами на 10 и 25 этажей в микрорайоне Уктус в Екатеринбурге. Сдача высотки запланирована в начале 2026 года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал застройщик Евгений Соснин.
«Идем в графике, устанавливаем окна, ведется внутренняя отделка и монтаж электрики. В конце октября запланирован пуск тепла», — сообщил Соснин.
Строительство многоэтажек ведется в рамках совместного проекта со свердловской компанией «Гринвич недвижимость». Ранее Сбербанком было выделено около 3,5 миллиарда рублей для возведения новой очереди ЖК на Уктусе. С оглашение с девелоперами подписывалось на промышленной выставке «Иннопром» в 2023 году. Строительством первых двух очередей компания «Гринвич недвижимость» занималась с «Атомстройкомплексом».
Ранее застройщик Евгений Соснин сообщал URA.RU, что внешне новостройки будут похожи на объекты первых двух этапов. У них сохранится та же архитектура и стиль. Также компания бизнесмена ведет еще один проект в Екатеринбурге — строит высотку на 28 этажей с паркингом. Сдать объект планируют в первом квартале 2026 года.
