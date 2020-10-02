Путин связался с Трампом из-за его болезни

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, трамп дональд
Владимир Путин поддержал Дональда Трампа из-за заражения коронавирусом Фото: Официальный сайт Президента РФ
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин направил американскому лидеру Дональду Трампу телеграмму, в связи с его заражением коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом», — говорится в тексте телеграммы. Также в Кремле пожелали скорейшего выздоровления Трампу и его супруге Мелании.

Лидер США сообщил, что он заразился коронавирусом и уходит на карантин. В соцсетях англоязычных пользователей обрадовала новость о болезни Трампа. Лечащий врач американского президента рассказал, что Трамп и его жена чувствует себя хорошо, передает телеканал 360. Ранее положительный тест на COVID-19 оказался у советницы лидера страны Хоуп Хикс.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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