Нагорный Карабах заявил о 3 тысячах жертв со стороны Азербайджана

Потери армии Азербайджана из-за боев в Нагорном Карабахе превысили три тысячи человек. С таким заявлением со ссылкой на данные разведки выступил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.
«Он заявил, что большая часть тел погибших находится в нейтральной зоне», — пишет агентство Nation News. По словам Погосяна, Азербайджан не стремится вывозить тела своих военнослужащих.
С аналогичным заявлением ранее выступали представители азербайджанской стороны. По заверениям Баку, армянские войска также несут крупные потери.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Войска Азербайджана и Армении начали в отношении друг друга военные действия. Позднее ряд глав государств и международных организаций призывали стороны конфликта прекратить огонь. В частности, президенты России, США и Франции выступили с совместным заявлением, призвав Ереван и Баку вернуться за стол переговоров, передает «Национальная служба новостей».
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