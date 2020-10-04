В рейтинге губернаторов произошли сильные изменения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидерами рейтинга губернаторов, который регулярно готовят аналитики «Минченко Холдинг» стали губернатор Севастополя Михаил Развожаев (23 балла), глава Татарстана Рустам Минниханов (22 балла), руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко (рост с 17 до 21 балла) и глава Камчатки Владимир Солодов (20 баллов), которые стали победителями на прошедших выборах.

Они потеснили с первых позиций главу Чечни Рамзана Кадырова и губернатора Забайкальского края Александра Осипова — оба потеряли по баллу и показали результат в 18 баллов. С ними на одном уровне мэр Москвы Сергей Собянин, который показал падение еще в прошлом месяце из-за внутриэлитных конфликтов и жестких мер по COVID-19, а также глава Подмосковья Андрей Воробьев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков стал единственным главой уральского региона, потерявшим позиции. Он продолжил падение, начавшееся с начала пандемии: если полгода назад у него было 19 баллов, а в августе — 15, то теперь это число снизилось до 14. На этом, по оценкам холдинга Евгения Минченко, сказался тлеющий элитный конфликт.

Другие губернаторы УрФО или остались на своих позициях, или показали рост. Глава ХМАО Наталья Комарова, переизбранная на третий срок 13 сентября, вошла в «зеленую» (устойчивую) зону, набрав 16 баллов вместо 11 месяцем ранее. До нее в этой части рейтинга был только один уралец — губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов (сохранил 17 баллов). Также без изменений рейтинги глав Тюменской и Челябинской областей — Александра Моора и Алексея Текслера (по 15 баллов). У губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 11 баллов.

Избранный глава Пермского края Дмитрий Махонин прибавил себе четыре балла и получил оценку в 15 баллов. Бывший председатель правительства Свердловской области, ныне губернатор Оренбургской области Денис Паслер остался при 14 баллах, а руководитель Омской области, свердловчанин Александр Бурков — при 13. Показали рост глава Магаданской области, экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов (с 11 до 13 баллов) и бывший замгубернатора ЯНАО, глава Ставрополья Владимир Владимиров (с 15 до 17 баллов).

Антилидеры рейтинга — по 6 баллов — главы Хакасии и Северной Осетии — Алании Валентин Коновалов и Вячеслав Битаров.