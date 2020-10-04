Выяснилось, в каком случае Турция закроет границы с РФ

Границы Турции и России могут быть закрыты в случае затяжного конфликта в Карабахе Фото: Нина Калинина © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

России пока не стоит волноваться о том, что из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе Турция закроет границы для туристов. Однако ситуация может измениться, если конфликт затянется, заявил в беседе с URA.RU директор Института современного государственного развития Антон Орлов.

«Маловероятно [что Турция закроет границы], потому что Россия заняла роль миротворца. На данном этапе она не хочет принимать никакую сторону. Страна приняла взвешенную позицию. Скорее всего, Россия будет принимать решение вместе с Францией и США. Поэтому вряд ли последуют такие действия [закрытие границ]. <…> Ситуация [с границами] изменится, если конфликт затянется», — считает политолог.

Между Россией и Арменией заключен договор о военной помощи. По словам Орлова, документ действует, если военные действия начнутся на территории государств. Однако это не случай с Карабахом, где события разворачиваются на спорной территории.

Ранее в воскресенье, 4 октября, стало известно, что войска Нагорного Карабаха нанесли удары по военным объектам Азербайджана и уничтожили военный аэродром в Гяндже. Это были ответные действия Баку за его предыдущие обстрелы, уточняет « Царьград ». В центре столицы самой самопровозглашенной республики также прогремели взрывы. А военный эксперт Александр Жилин сообщил URA.RU, что конфликт в Нагорном Карабахе может использоваться Турцией как предлог для раскачки внутриполитической ситуации в России, в частности — на Северном Кавказе.