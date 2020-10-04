Экс-сенатора от ЯНАО подозревают в даче взяток чиновникам ПФР

По версии следствия, Ананьев и его компаньоны заплатили чиновникам ПФР 210 миллионов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против экс-сенатора от ЯНАО Алексея Ананьева. Бывшего совладельца Промсвязьбанка подозревают в даче взяток чиновникам Пенсионного фонда России (ПФР).

«Старший следователь Григорий Маскальцов возбудил уголовное дело по факту дачи и получения взяток (ч. 5 ст. 291 УК; ч. 6 ст. 290 УК)», — передает РБК со ссылкой на источник.

Отмечается, что в 2015 году неустановленные лица из руководства ПФР обратились к бенефициарам группы компаний «РедСис» во главе с владельцем Сергеем Гордеевым. Они предложили на постоянной основе предоставлять за деньги информацию о предстоящих госзакупках и помогать выигрывать торги. Гордеев и другие неустановленные лица согласились на это. В сентябре 2016 года руководитель группы компаний «Техносерв» Алексей Ананьев купил группу компаний «РедСис». По версии следствия, он продолжил давать взятки госслужащим и возглавил организованную группу. Следствие установило, что с 2016 по 2019 год компании Гордеева и Ананьева заплатили чиновникам ПФР 210 миллионов рублей.

Дмитрий Ананьев помимо банковской деятельности занимался политикой. В 2006—2013 годах он являлся членом Совета Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа. В сентябре 2019 года суд заочно арестовал банкира и его брата. Они были объявлены в международный розыск. Братьев обвиняют в выводе из Промсвязьбанка 66 млрд рублей. Ананьев является резидентом Кипра и проживает там. В июне Ананьев был признан банкротом.