Максим Фадеев обратился к фанатам из-за катастрофы на Камчатке

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Фадеев готов что-то сделать для Камчатки Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев признался, что ему тяжело видеть экологическую катастрофу, которая происходит на Камчатке. Об этом он заявил в своем профиле в Instagram.

«Невозможно видеть, как на Камчатке развивается экологическая катастрофа. Кто с Камчатки пишите, что у вас там и как?» — говорит Фадеев.

Продюсер предложил подписчикам рассказать лично ему ситуацию с катастрофой. Фадеев хочет помочь улучшить обстановку на Камчатке, следует из его поста в соцсети.

Камчатские серферы в начале октября стали жаловаться на плохое самочувствие после купания, некоторым пришлось обращаться к врачу, сообщает телеканал 360. Позже, после шторма, на берег океана вымыло множество трупов морских животных, а вода приобрела неестественный цвет и запах. Власти говорят о трех возможных причинах загрязнения океана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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