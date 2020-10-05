Максим Фадеев обратился к фанатам из-за катастрофы на Камчатке

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев признался, что ему тяжело видеть экологическую катастрофу, которая происходит на Камчатке. Об этом он заявил в своем профиле в Instagram.
«Невозможно видеть, как на Камчатке развивается экологическая катастрофа. Кто с Камчатки пишите, что у вас там и как?» — говорит Фадеев.
Продюсер предложил подписчикам рассказать лично ему ситуацию с катастрофой. Фадеев хочет помочь улучшить обстановку на Камчатке, следует из его поста в соцсети.
Камчатские серферы в начале октября стали жаловаться на плохое самочувствие после купания, некоторым пришлось обращаться к врачу, сообщает телеканал 360. Позже, после шторма, на берег океана вымыло множество трупов морских животных, а вода приобрела неестественный цвет и запах. Власти говорят о трех возможных причинах загрязнения океана.
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