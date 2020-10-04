Мэром Нового Уренгоя стал соратник губернатора ЯНАО

Андрей Воронов официально занял пост главы Нового Уренгоя Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Временно исполняющий обязанности мэра Нового Уренгоя Андрей Воронов официально вступил в должность постоянного главы. Его кандидатуру на заседании городской думы одобрили депутаты, передает корреспондент URA.RU. О назначении Воронова мэром газовой столицы ЯНАО инсайдеры агентства говорили еще в июне.

«За избрание Андрея Воронова проголосовали „за“ 22 депутата. Решение принято единогласно. Предлагаю дальше голосование не продолжать и объявляю, что на должность главы муниципального образования город Новый Уренгой избран Андрей Воронов», — объявила спикер гордумы Ирина Ращупкина. Зал встретил решение депутатов аплодисментами.

После заседания гордумы состоялась торжественная инаугурация Воронова. Официально вступая в должность главы Нового Уренгоя, чиновник поклялся соблюдать Конституцию РФ. «Спасибо всем за доверие! Сделаю все, чтобы его оправдать», — прокомментировал Воронов свое назначение. На церемонии присутствовали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, его первый заместитель Александр Калинин и вице-губернатор Ирина Соколова, которые также поздравили нового мэра с избранием.

Источники URA.RU во властных кругах говорили, что с приходом Воронова администрацию Нового Уренгоя ждет кадровая чистка. Еще до официального назначения чиновник начал свозить в город своих коллег по правительству ЯНАО и готовил большое обновление команды мэрии. Действующие сотрудники ратуши рассказывали, что Воронов задал им слишком высокий темп работы, с которым справляются не все служащие.

Андрей Воронов стал врио главы Нового Уренгоя 7 сентября, когда Иван Костогриз досрочно сложил полномочия. До этого Воронов работал замглавы ЯНАО, курировал вопросы строительства. В его назначении, по версии инсайдеров URA.RU, был заинтересован лично губернатор Артюхов.

Фото: telegram-канал Андрея Воронова