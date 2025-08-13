«Плыви не к берегу, а вбок»: как действовать, если затянуло «мертвое волнение»

Дайвер Мирзабеков: многие тонут в отбойном течении из-за паники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Мертвое волнение» - опасное природное явление, когда пловец из-за встречного течения не может самостоятельно выбраться на берег
«Мертвое волнение» - опасное природное явление, когда пловец из-за встречного течения не может самостоятельно выбраться на берег Фото:

Известный российский театральный режиссер Юрий Бутусов трагически погиб во время отдыха в Болгарии. Основной версией случившегося эксперты называют «мертвое волнение» — опасное природное явление, которое ежегодно уносит десятки жизней даже опытных пловцов. Подробнее о том, что представляет собой это коварное течение, почему оно так опасно и как избежать трагедии на отдыхе URA.RU рассказал дайвер и инструктор по спасению на воде Камиль Мирзабеков.

Что произошло с режиссером Юрием Бутусовым: детали трагедии

Трагедия произошла вечером 9 августа 2025 года на пляже болгарского курортного города Созополь. 63-летний театральный режиссер Юрий Бутусов отдыхал с семьей на южном побережье Черного моря. По предварительным данным, он пошел купаться уже после окончания работы спасателей — приблизительно в 20:30 по местному времени.

Тело режиссера обнаружили спустя непродолжительное время. Прибывшие на место происшествия представители полиции и медики констатировали смерть. По информации правоохранительных органов Созополя, на теле погибшего не было обнаружено следов насилия, что исключает криминальный характер происшествия.

Эксперты сразу выдвинули версию о «мертвом волнении» — опасном прибрежном течении, которое в последние дни наблюдалось в районе Созополя. По словам профессионального водолаза Михаила Заимова, давшего комментарий ТАСС, подобные течения особенно опасны тем, что человек быстро теряет силы, пытаясь бороться с потоком, и не может самостоятельно выбраться на берег.

Что такое «мертвое волнение» и почему оно так опасно

«Мертвое волнение», также известное как отбойное течение или тягун, представляет собой мощный поток воды, который движется от берега в открытое море. Оно возникает, когда волны нагоняют большое количество воды к берегу, а затем эта вода ищет путь для возвращения в море через наиболее удобные каналы.

Камиль Мирзабеков, дайвер и инструктор по спасению на воде, объясняет механизм возникновения этого опасного явления:

«Вот, например, представьте себе песчаный пляж с неровным дном. И когда волны бьют о берег, вода ведь тоже должна куда-то возвращаться. Тогда-то и она находит путь наименьшего сопротивления — обычно через впадины или углубления на дне. В тех самых местах формируются узкие, но очень мощные потоки, которые могут уносить человека от берега со скоростью... примерно до трех метров в секунду. Это быстрее, кстати, чем даже олимпийский чемпион может плыть».

Коварство «мертвого волнения» заключается в том, что оно часто возникает даже при визуально спокойном море. Многие отдыхающие не подозревают об опасности, заходя в воду в таких местах. Пытаясь вернуться к берегу, пловец инстинктивно пытается бороться с течением напрямую, быстро теряет силы и может утонуть.

«Самое страшное и неправильное в таких ситуациях, это то, что люди паникуют и начинают грести против течения. Через пару минут такой борьбы силы заканчиваются, человек глотает воду, и все... Поэтому и нужно знать, как правильно действовать», — подчеркивает Мирзабеков.

Где чаще всего возникает «мертвое волнение» и как его распознать

Появляется «мертвое волнение» в результате мощного оттока воды на небольшом участке, как правило, у песчаных пляжей, где есть мели
Появляется «мертвое волнение» в результате мощного оттока воды на небольшом участке, как правило, у песчаных пляжей, где есть мели
Фото:

Отбойные течения могут возникать на любых пляжах, но наиболее характерны для определенных типов побережий:

«Чаще всего с этим явлением сталкиваются на пологих песчаных пляжах с неравномерным рельефом дна, — объясняет Камиль Мирзабеков. — Особенно опасны места с подводными отмелями, песчаными косами, участками между волнорезами. В России это побережья Черного, Азовского, Балтийского морей. За рубежом — Болгария, Турция, Италия, Испания, Таиланд, Вьетнам, Индонезия. Практически везде, где есть песчаные пляжи».

Визуально распознать зону «мертвого волнения» можно по следующим признакам:

Полоса мутной воды, направленная перпендикулярно берегу

  1. Заметное изменение цвета воды (обычно темнее или мутнее окружающих участков)
  2. Пена, водоросли или мусор, движущиеся от берега
  3. Участок необычно спокойной воды среди волн (своеобразный «разрыв» в линии прибоя)

«Самый, кстати, надежный признак — это красный флаг на пляже, — говорит эксперт. — Если спасатели подняли красный флаг, значит, купание опасно. И это не просто формальность или перестраховка. В 90% случаев это связано именно с отбойными течениями».

Как вести себя, если вас затянуло в «мертвое волнение»

Чтобы предупредить отдыхающих об опасности, спасатели обычно вывешивают красные флаги и не разрешают заходить далеко в море
Чтобы предупредить отдыхающих об опасности, спасатели обычно вывешивают красные флаги и не разрешают заходить далеко в море
Фото:

По словам Камиля Мирзабекова, правильные действия при попадании в отбойное течение могут спасти жизнь даже не самому опытному пловцу:

«Первое и самое важное правило, повторюсь, — не паниковать и не тратить силы на борьбу с течением напрямую — подчеркивает дайвер. — Вы чувствуете, что вас тянет от берега, и сколько бы вы ни гребли, вы не приближаетесь к суше — это, естественно, признак отбойного течения».

Эксперт рекомендует следующий алгоритм действий:

  1. Сохраняйте спокойствие. Отбойное течение не тянет под воду, оно лишь уносит от берега. Поэтому важно не тратить силы на панику.

Плывите параллельно берегу. «Отбойные течения обычно узкие — от 2 до 50 метров шириной. Достаточно проплыть 30-40 метров вдоль берега, чтобы выйти из зоны действия течения. Это очень важный и даже ключевой момент. Не пытайтесь сразу грести к берегу — плывите сначала вдоль него», — объясняет Мирзабеков.

  1. После выхода из зоны течения возвращайтесь к берегу под углом, используя подходящие волны для движения к суше.
  2. Если сил не хватает, перевернитесь на спину и отдохните, позволяя течению нести вас. «Обычно отбойные течения заканчиваются за линией прибоя, в 50-100 метрах от берега. Там вы сможете отдохнуть и оценить ситуацию», — говорит эксперт.
  3. Привлекайте внимание. Если есть возможность, поднимите руку и машите ею, чтобы привлечь внимание спасателей или других отдыхающих.

Где в России чаще всего встречается «мертвое волнение»

По словам Камиля Мерцебекова, в России отбойные течения наиболее характерны для черноморского побережья, особенно на участках с песчаными пляжами:

«В Анапе, Витязево, Джемете, Благовещенской каждый год регистрируются случаи, связанные с отбойными течениями. Там пологое песчаное дно и характерный рельеф, который способствует образованию таких потоков. На кавказском побережье — Сочи, Адлер, Туапсе — такие явления встречаются реже из-за преобладания галечных пляжей, но все равно случаются», — рассказывает эксперт.

Также опасные течения характерны для Азовского моря, особенно в районе Должанской косы, Ейска и Таганрога. Там часто образуются песчаные отмели и каналы между ними.

«На Балтике это побережье Калининградской области, особенно Куршская и Балтийская косы. Там течения усиливаются при определенном направлении ветра. В Приморском крае — бухты около Владивостока и Находки. Короче говоря, везде, где есть песчаные пляжи и волны, может возникнуть отбойное течение», — поясняет Миразбеков.

Можно ли предсказать возникновение «мертвого волнения»

По словам Камиля Мерцебекова, предсказать точное место и время возникновения отбойного течения довольно сложно, но есть определенные признаки повышенного риска:

«Отбойные течения чаще образуются при умеренном или сильном волнении, особенно если волны идут перпендикулярно берегу. Также риск повышается во время отлива или после шторма, когда рельеф дна изменился. В некоторых местах течения возникают регулярно из-за особенностей рельефа дна — у волнорезов, пирсов, естественных мысов».

В развитых странах существуют системы мониторинга пляжей, которые позволяют выявлять зоны повышенного риска. Спасатели регулярно патрулируют побережье и следят за изменениями.

«В США, Австралии и некоторых европейских странах используются дроны для наблюдения за пляжами с воздуха — сверху отбойные течения хорошо видны. В России подобные технологии пока используются редко», — отмечает дайвер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный российский театральный режиссер Юрий Бутусов трагически погиб во время отдыха в Болгарии. Основной версией случившегося эксперты называют «мертвое волнение» — опасное природное явление, которое ежегодно уносит десятки жизней даже опытных пловцов. Подробнее о том, что представляет собой это коварное течение, почему оно так опасно и как избежать трагедии на отдыхе URA.RU рассказал дайвер и инструктор по спасению на воде Камиль Мирзабеков. Что произошло с режиссером Юрием Бутусовым: детали трагедии Трагедия произошла вечером 9 августа 2025 года на пляже болгарского курортного города Созополь. 63-летний театральный режиссер Юрий Бутусов отдыхал с семьей на южном побережье Черного моря. По предварительным данным, он пошел купаться уже после окончания работы спасателей — приблизительно в 20:30 по местному времени. Тело режиссера обнаружили спустя непродолжительное время. Прибывшие на место происшествия представители полиции и медики констатировали смерть. По информации правоохранительных органов Созополя, на теле погибшего не было обнаружено следов насилия, что исключает криминальный характер происшествия. Эксперты сразу выдвинули версию о «мертвом волнении» — опасном прибрежном течении, которое в последние дни наблюдалось в районе Созополя. По словам профессионального водолаза Михаила Заимова, давшего комментарий ТАСС, подобные течения особенно опасны тем, что человек быстро теряет силы, пытаясь бороться с потоком, и не может самостоятельно выбраться на берег. Что такое «мертвое волнение» и почему оно так опасно «Мертвое волнение», также известное как отбойное течение или тягун, представляет собой мощный поток воды, который движется от берега в открытое море. Оно возникает, когда волны нагоняют большое количество воды к берегу, а затем эта вода ищет путь для возвращения в море через наиболее удобные каналы. Камиль Мирзабеков, дайвер и инструктор по спасению на воде, объясняет механизм возникновения этого опасного явления: «Вот, например, представьте себе песчаный пляж с неровным дном. И когда волны бьют о берег, вода ведь тоже должна куда-то возвращаться. Тогда-то и она находит путь наименьшего сопротивления — обычно через впадины или углубления на дне. В тех самых местах формируются узкие, но очень мощные потоки, которые могут уносить человека от берега со скоростью... примерно до трех метров в секунду. Это быстрее, кстати, чем даже олимпийский чемпион может плыть». Коварство «мертвого волнения» заключается в том, что оно часто возникает даже при визуально спокойном море. Многие отдыхающие не подозревают об опасности, заходя в воду в таких местах. Пытаясь вернуться к берегу, пловец инстинктивно пытается бороться с течением напрямую, быстро теряет силы и может утонуть. «Самое страшное и неправильное в таких ситуациях, это то, что люди паникуют и начинают грести против течения. Через пару минут такой борьбы силы заканчиваются, человек глотает воду, и все... Поэтому и нужно знать, как правильно действовать», — подчеркивает Мирзабеков. Где чаще всего возникает «мертвое волнение» и как его распознать Отбойные течения могут возникать на любых пляжах, но наиболее характерны для определенных типов побережий: «Чаще всего с этим явлением сталкиваются на пологих песчаных пляжах с неравномерным рельефом дна, — объясняет Камиль Мирзабеков. — Особенно опасны места с подводными отмелями, песчаными косами, участками между волнорезами. В России это побережья Черного, Азовского, Балтийского морей. За рубежом — Болгария, Турция, Италия, Испания, Таиланд, Вьетнам, Индонезия. Практически везде, где есть песчаные пляжи». Визуально распознать зону «мертвого волнения» можно по следующим признакам: Полоса мутной воды, направленная перпендикулярно берегу «Самый, кстати, надежный признак — это красный флаг на пляже, — говорит эксперт. — Если спасатели подняли красный флаг, значит, купание опасно. И это не просто формальность или перестраховка. В 90% случаев это связано именно с отбойными течениями». Как вести себя, если вас затянуло в «мертвое волнение» По словам Камиля Мирзабекова, правильные действия при попадании в отбойное течение могут спасти жизнь даже не самому опытному пловцу: «Первое и самое важное правило, повторюсь, — не паниковать и не тратить силы на борьбу с течением напрямую — подчеркивает дайвер. — Вы чувствуете, что вас тянет от берега, и сколько бы вы ни гребли, вы не приближаетесь к суше — это, естественно, признак отбойного течения». Эксперт рекомендует следующий алгоритм действий: Плывите параллельно берегу. «Отбойные течения обычно узкие — от 2 до 50 метров шириной. Достаточно проплыть 30-40 метров вдоль берега, чтобы выйти из зоны действия течения. Это очень важный и даже ключевой момент. Не пытайтесь сразу грести к берегу — плывите сначала вдоль него», — объясняет Мирзабеков. Где в России чаще всего встречается «мертвое волнение» По словам Камиля Мерцебекова, в России отбойные течения наиболее характерны для черноморского побережья, особенно на участках с песчаными пляжами: «В Анапе, Витязево, Джемете, Благовещенской каждый год регистрируются случаи, связанные с отбойными течениями. Там пологое песчаное дно и характерный рельеф, который способствует образованию таких потоков. На кавказском побережье — Сочи, Адлер, Туапсе — такие явления встречаются реже из-за преобладания галечных пляжей, но все равно случаются», — рассказывает эксперт. Также опасные течения характерны для Азовского моря, особенно в районе Должанской косы, Ейска и Таганрога. Там часто образуются песчаные отмели и каналы между ними. «На Балтике это побережье Калининградской области, особенно Куршская и Балтийская косы. Там течения усиливаются при определенном направлении ветра. В Приморском крае — бухты около Владивостока и Находки. Короче говоря, везде, где есть песчаные пляжи и волны, может возникнуть отбойное течение», — поясняет Миразбеков. Можно ли предсказать возникновение «мертвого волнения» По словам Камиля Мерцебекова, предсказать точное место и время возникновения отбойного течения довольно сложно, но есть определенные признаки повышенного риска: «Отбойные течения чаще образуются при умеренном или сильном волнении, особенно если волны идут перпендикулярно берегу. Также риск повышается во время отлива или после шторма, когда рельеф дна изменился. В некоторых местах течения возникают регулярно из-за особенностей рельефа дна — у волнорезов, пирсов, естественных мысов». В развитых странах существуют системы мониторинга пляжей, которые позволяют выявлять зоны повышенного риска. Спасатели регулярно патрулируют побережье и следят за изменениями. «В США, Австралии и некоторых европейских странах используются дроны для наблюдения за пляжами с воздуха — сверху отбойные течения хорошо видны. В России подобные технологии пока используются редко», — отмечает дайвер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям