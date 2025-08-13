«Плыви не к берегу, а вбок»: как действовать, если затянуло «мертвое волнение»

Известный российский театральный режиссер Юрий Бутусов трагически погиб во время отдыха в Болгарии. Основной версией случившегося эксперты называют «мертвое волнение» — опасное природное явление, которое ежегодно уносит десятки жизней даже опытных пловцов. Подробнее о том, что представляет собой это коварное течение, почему оно так опасно и как избежать трагедии на отдыхе URA.RU рассказал дайвер и инструктор по спасению на воде Камиль Мирзабеков.
Что произошло с режиссером Юрием Бутусовым: детали трагедии
Трагедия произошла вечером 9 августа 2025 года на пляже болгарского курортного города Созополь. 63-летний театральный режиссер Юрий Бутусов отдыхал с семьей на южном побережье Черного моря. По предварительным данным, он пошел купаться уже после окончания работы спасателей — приблизительно в 20:30 по местному времени.
Тело режиссера обнаружили спустя непродолжительное время. Прибывшие на место происшествия представители полиции и медики констатировали смерть. По информации правоохранительных органов Созополя, на теле погибшего не было обнаружено следов насилия, что исключает криминальный характер происшествия.
Эксперты сразу выдвинули версию о «мертвом волнении» — опасном прибрежном течении, которое в последние дни наблюдалось в районе Созополя. По словам профессионального водолаза Михаила Заимова, давшего комментарий ТАСС, подобные течения особенно опасны тем, что человек быстро теряет силы, пытаясь бороться с потоком, и не может самостоятельно выбраться на берег.
Что такое «мертвое волнение» и почему оно так опасно
«Мертвое волнение», также известное как отбойное течение или тягун, представляет собой мощный поток воды, который движется от берега в открытое море. Оно возникает, когда волны нагоняют большое количество воды к берегу, а затем эта вода ищет путь для возвращения в море через наиболее удобные каналы.
Камиль Мирзабеков, дайвер и инструктор по спасению на воде, объясняет механизм возникновения этого опасного явления:
«Вот, например, представьте себе песчаный пляж с неровным дном. И когда волны бьют о берег, вода ведь тоже должна куда-то возвращаться. Тогда-то и она находит путь наименьшего сопротивления — обычно через впадины или углубления на дне. В тех самых местах формируются узкие, но очень мощные потоки, которые могут уносить человека от берега со скоростью... примерно до трех метров в секунду. Это быстрее, кстати, чем даже олимпийский чемпион может плыть».
Коварство «мертвого волнения» заключается в том, что оно часто возникает даже при визуально спокойном море. Многие отдыхающие не подозревают об опасности, заходя в воду в таких местах. Пытаясь вернуться к берегу, пловец инстинктивно пытается бороться с течением напрямую, быстро теряет силы и может утонуть.
«Самое страшное и неправильное в таких ситуациях, это то, что люди паникуют и начинают грести против течения. Через пару минут такой борьбы силы заканчиваются, человек глотает воду, и все... Поэтому и нужно знать, как правильно действовать», — подчеркивает Мирзабеков.
Где чаще всего возникает «мертвое волнение» и как его распознать
Отбойные течения могут возникать на любых пляжах, но наиболее характерны для определенных типов побережий:
«Чаще всего с этим явлением сталкиваются на пологих песчаных пляжах с неравномерным рельефом дна, — объясняет Камиль Мирзабеков. — Особенно опасны места с подводными отмелями, песчаными косами, участками между волнорезами. В России это побережья Черного, Азовского, Балтийского морей. За рубежом — Болгария, Турция, Италия, Испания, Таиланд, Вьетнам, Индонезия. Практически везде, где есть песчаные пляжи».
Визуально распознать зону «мертвого волнения» можно по следующим признакам:
Полоса мутной воды, направленная перпендикулярно берегу
- Заметное изменение цвета воды (обычно темнее или мутнее окружающих участков)
- Пена, водоросли или мусор, движущиеся от берега
- Участок необычно спокойной воды среди волн (своеобразный «разрыв» в линии прибоя)
«Самый, кстати, надежный признак — это красный флаг на пляже, — говорит эксперт. — Если спасатели подняли красный флаг, значит, купание опасно. И это не просто формальность или перестраховка. В 90% случаев это связано именно с отбойными течениями».
Как вести себя, если вас затянуло в «мертвое волнение»
По словам Камиля Мирзабекова, правильные действия при попадании в отбойное течение могут спасти жизнь даже не самому опытному пловцу:
«Первое и самое важное правило, повторюсь, — не паниковать и не тратить силы на борьбу с течением напрямую — подчеркивает дайвер. — Вы чувствуете, что вас тянет от берега, и сколько бы вы ни гребли, вы не приближаетесь к суше — это, естественно, признак отбойного течения».
Эксперт рекомендует следующий алгоритм действий:
- Сохраняйте спокойствие. Отбойное течение не тянет под воду, оно лишь уносит от берега. Поэтому важно не тратить силы на панику.
Плывите параллельно берегу. «Отбойные течения обычно узкие — от 2 до 50 метров шириной. Достаточно проплыть 30-40 метров вдоль берега, чтобы выйти из зоны действия течения. Это очень важный и даже ключевой момент. Не пытайтесь сразу грести к берегу — плывите сначала вдоль него», — объясняет Мирзабеков.
- После выхода из зоны течения возвращайтесь к берегу под углом, используя подходящие волны для движения к суше.
- Если сил не хватает, перевернитесь на спину и отдохните, позволяя течению нести вас. «Обычно отбойные течения заканчиваются за линией прибоя, в 50-100 метрах от берега. Там вы сможете отдохнуть и оценить ситуацию», — говорит эксперт.
- Привлекайте внимание. Если есть возможность, поднимите руку и машите ею, чтобы привлечь внимание спасателей или других отдыхающих.
Где в России чаще всего встречается «мертвое волнение»
По словам Камиля Мерцебекова, в России отбойные течения наиболее характерны для черноморского побережья, особенно на участках с песчаными пляжами:
«В Анапе, Витязево, Джемете, Благовещенской каждый год регистрируются случаи, связанные с отбойными течениями. Там пологое песчаное дно и характерный рельеф, который способствует образованию таких потоков. На кавказском побережье — Сочи, Адлер, Туапсе — такие явления встречаются реже из-за преобладания галечных пляжей, но все равно случаются», — рассказывает эксперт.
Также опасные течения характерны для Азовского моря, особенно в районе Должанской косы, Ейска и Таганрога. Там часто образуются песчаные отмели и каналы между ними.
«На Балтике это побережье Калининградской области, особенно Куршская и Балтийская косы. Там течения усиливаются при определенном направлении ветра. В Приморском крае — бухты около Владивостока и Находки. Короче говоря, везде, где есть песчаные пляжи и волны, может возникнуть отбойное течение», — поясняет Миразбеков.
Можно ли предсказать возникновение «мертвого волнения»
По словам Камиля Мерцебекова, предсказать точное место и время возникновения отбойного течения довольно сложно, но есть определенные признаки повышенного риска:
«Отбойные течения чаще образуются при умеренном или сильном волнении, особенно если волны идут перпендикулярно берегу. Также риск повышается во время отлива или после шторма, когда рельеф дна изменился. В некоторых местах течения возникают регулярно из-за особенностей рельефа дна — у волнорезов, пирсов, естественных мысов».
В развитых странах существуют системы мониторинга пляжей, которые позволяют выявлять зоны повышенного риска. Спасатели регулярно патрулируют побережье и следят за изменениями.
«В США, Австралии и некоторых европейских странах используются дроны для наблюдения за пляжами с воздуха — сверху отбойные течения хорошо видны. В России подобные технологии пока используются редко», — отмечает дайвер.
