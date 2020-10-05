«Норникель» предложил снизить ущерб от аварии в Норильске в 7 раз

Розлив нефти в Норильске произошел в мае Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания «Норникель» оценила общий ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3, произошедшего ранее в Норильске, в 21,4 млрд рублей. Ранее Росприроднадзор подал в суд на «Ноникель» о возмещении ущерба в размере почти 147,8 млрд рублей. На этот иск компания НТЭК, которой принадлежит ТЭЦ-3, представило в арбитражный суд Красноярского края отзыв.

«По оценке НТЭК, используя действующую методику расчетов ущерба окружающей среде, а также принимая во внимание все обстоятельства инцидента, общий размер вреда окружающей среде составляет 21,4 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы «Норникеля». В компании заявили, что требования, выдвинутые Росприроднадзором, являются необоснованными, уточняет RNS .

Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая. Из-за разгерметизации резервуара на дорогу вылилось 20 тысяч тонн нефти. Часть из них успела попасть в реки Амбарная и Далдыкан. Уровень загрязнения рек превысил нормы в десятки тысяч раз.

По мнению научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, при расчете суммы ущерба не учитывался тот факт, что нефтепродуктами загрязнена значительная территория. Эксперт предположил, что в мае следующего года нужно ждать продолжения этой экологической катастрофы, пишет «Национальная служба новостей».