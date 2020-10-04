Курганский губернатор раскрыл, как уберечься от коронавируса

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей региона пользоваться средствами защиты и не поддаваться на информационные провокации. По его мнению, это поможет курганцам избежать заражения коронавирусной инфекцией.
«Не позволяйте себя запугивать никаким информационным источникам, поскольку при психологическом давлении падает иммунитет, а он ваш основной защитник», — написал Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, власти разбираются во всех поступающих сообщениях об отказе оказывать медицинскую помощь или о неудовлетворительно оказанной помощи. «Часть сигналов подтверждается и есть реальные основания для разбирательств с сотрудниками медучреждений, есть и случаи обычных провокаций», — добавил губернатор.
По данным Шумкова, до 80% заболевших не соблюдали меры профилактики. «Есть набор простейших мер, соблюдение которых точно поможет снизить риск заболевания. Это маски в транспорте, в магазинах, закрытых помещениях. При необходимости перчатки, а также постоянная обработка рук и рабочих поверхностей», — рассказал он.
Глава региона отметил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе вводят дополнительные экипажи скорой помощи, оборудуют дополнительные койки в больницах, переводят поликлиники «на режим работы до позднего вечера». Департаменту здравоохранения поставлена задача привить от гриппа не менее 60% населения региона. «Растет заболеваемость, не везде успевают медики, не хватает коечного фонда», — признал он.
Ранее URA.RU сообщало, что 5 октября подтвердились 55 новых случаев заражения COVID-19. Это худший результат с 15 июля.
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