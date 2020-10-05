Власти запланировали перестановки в представительстве ЯНАО

До конкурса на включение в кадровый резерв представительства ЯНАО в Санкт-Петербурге допущены шестеро кандидатов, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства округа. Соискатели претендуют на позиции в управлении по межрегиональному сотрудничеству и административно-хозяйственной деятельности.
Кадровый резерв формируется для должностей начальников административно-хозяйственного управления и отдела финансовой и правовой работы. Уже 15 октября в дистанционном режиме пройдет анкетирование допущенных кандидатов, а 19 октября в режиме ВКС состоятся индивидуальные собеседования.
Представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге начало работу в 2004 году и подчиняется департаменту международных и внешнеэкономических связей автономного округа. Оно реализует функции по международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности.
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