Власти запланировали перестановки в представительстве ЯНАО

До конкурса в представительство ЯНАО в Петербурге допустили шестерых кандидатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

До конкурса на включение в кадровый резерв представительства ЯНАО в Санкт-Петербурге допущены шестеро кандидатов, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства округа. Соискатели претендуют на позиции в управлении по межрегиональному сотрудничеству и административно-хозяйственной деятельности.

Кадровый резерв формируется для должностей начальников административно-хозяйственного управления и отдела финансовой и правовой работы. Уже 15 октября в дистанционном режиме пройдет анкетирование допущенных кандидатов, а 19 октября в режиме ВКС состоятся индивидуальные собеседования.

Представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге начало работу в 2004 году и подчиняется департаменту международных и внешнеэкономических связей автономного округа. Оно реализует функции по международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности.